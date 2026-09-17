Thomas Tuchel, atual técnico da seleção inglesaJustin Setterfield / Getty Images via AFP

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Estadão Conteúdo
O técnico Thomas Tuchel justificou as mudanças realizadas na reta final do duelo entre Inglaterra e Argentina, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. Em um documentário produzido pela seleção europeia, o alemão disse que optou pela postura mais defensiva por ter funcionado nos jogos anteriores.

"É claro que eu poderia (ter feito alterações ofensivas). Ninguém sabe o que teria acontecido. Poderíamos ter feito isso e talvez perdido por 2 a 1, e então poderiam ter dito: 'Ele está louco? Ele terminou o jogo contra a Noruega com cinco defensores, por que não terminou este jogo com cinco?'. Acho que, pelo que vi e pela experiência, pelas informações e pelo nível de loucura que a Argentina apresentou, uma mudança atrás da outra. Essa foi a minha solução para o problema", afirmou.
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Nas fases que antecederam a semi do Mundial, Tuchel conseguiu segurar o placar diante de México e Noruega e seguir adiante na competição. Já contra os argentinos, Enzo Fernández e Lautaro Martínez marcaram e decretaram a virada da equipe por 2 a 1, nos acréscimos.

"Um momento chave, quando olho para trás e penso no que aconteceu com a minha tomada de decisão, foi que cedemos uma chance enorme pouco antes da pausa para hidratação. E pensei: 'Nós não vamos sobreviver. Estamos esperando a morte. Não temos posse de bola, não estamos defendendo bem, não estamos defendendo corretamente no nosso 4-4-2. Precisamos de ajuda'", explicou o treinador de 53 anos.

Após a eliminação, a Inglaterra terminou na terceira posição da última Copa, ao bater a França por 6 a 4. O país não disputa uma decisão do torneio desde 1966, quando conquistou seu único título na história.
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"Ninguém está mais machucado do que eu, ninguém queria isso mais do que eu. Eles podem torturá-lo infinitamente e pensar: 'Se eu tivesse feito substituições diferentes, então teríamos vencido a partida'. Você simplesmente não sabe", finalizou Thomas Tuchel.

A seleção inglesa retorna aos gramados no dia 26 de setembro, às 15h45 (de Brasília), para enfrentar a campeã mundial Espanha. O confronto é válido pela primeira rodada do Grupo 3 da primeira divisão da Liga das Nações da Uefa.