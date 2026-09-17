Thomas Tuchel, atual técnico da seleção inglesaJustin Setterfield / Getty Images via AFP
"É claro que eu poderia (ter feito alterações ofensivas). Ninguém sabe o que teria acontecido. Poderíamos ter feito isso e talvez perdido por 2 a 1, e então poderiam ter dito: 'Ele está louco? Ele terminou o jogo contra a Noruega com cinco defensores, por que não terminou este jogo com cinco?'. Acho que, pelo que vi e pela experiência, pelas informações e pelo nível de loucura que a Argentina apresentou, uma mudança atrás da outra. Essa foi a minha solução para o problema", afirmou.
Nas fases que antecederam a semi do Mundial, Tuchel conseguiu segurar o placar diante de México e Noruega e seguir adiante na competição. Já contra os argentinos, Enzo Fernández e Lautaro Martínez marcaram e decretaram a virada da equipe por 2 a 1, nos acréscimos.
"Um momento chave, quando olho para trás e penso no que aconteceu com a minha tomada de decisão, foi que cedemos uma chance enorme pouco antes da pausa para hidratação. E pensei: 'Nós não vamos sobreviver. Estamos esperando a morte. Não temos posse de bola, não estamos defendendo bem, não estamos defendendo corretamente no nosso 4-4-2. Precisamos de ajuda'", explicou o treinador de 53 anos.
Após a eliminação, a Inglaterra terminou na terceira posição da última Copa, ao bater a França por 6 a 4. O país não disputa uma decisão do torneio desde 1966, quando conquistou seu único título na história.
"Ninguém está mais machucado do que eu, ninguém queria isso mais do que eu. Eles podem torturá-lo infinitamente e pensar: 'Se eu tivesse feito substituições diferentes, então teríamos vencido a partida'. Você simplesmente não sabe", finalizou Thomas Tuchel.
A seleção inglesa retorna aos gramados no dia 26 de setembro, às 15h45 (de Brasília), para enfrentar a campeã mundial Espanha. O confronto é válido pela primeira rodada do Grupo 3 da primeira divisão da Liga das Nações da Uefa.
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