Thomas Tuchel, atual técnico da seleção inglesa - Justin Setterfield / Getty Images via AFP

Thomas Tuchel, atual técnico da seleção inglesaJustin Setterfield / Getty Images via AFP

Publicado 17/09/2026 14:58

Nas fases que antecederam a semi do Mundial, Tuchel conseguiu segurar o placar diante de México e Noruega e seguir adiante na competição. Já contra os argentinos, Enzo Fernández e Lautaro Martínez marcaram e decretaram a virada da equipe por 2 a 1, nos acréscimos."Um momento chave, quando olho para trás e penso no que aconteceu com a minha tomada de decisão, foi que cedemos uma chance enorme pouco antes da pausa para hidratação. E pensei: 'Nós não vamos sobreviver. Estamos esperando a morte. Não temos posse de bola, não estamos defendendo bem, não estamos defendendo corretamente no nosso 4-4-2. Precisamos de ajuda'", explicou o treinador de 53 anos.Após a eliminação, a Inglaterra terminou na terceira posição da última Copa, ao bater a França por 6 a 4. O país não disputa uma decisão do torneio desde 1966, quando conquistou seu único título na história.