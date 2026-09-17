Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona - Lluis Gene / AFP

Raphinha comemora gol marcado pelo BarcelonaLluis Gene / AFP

Publicado 17/09/2026 15:28 | Atualizado 17/09/2026 15:38

Raphinha está próximo de renovar seu contrato com o Barcelona . Segundo o jornalista Matteo Moretto, do jornal espanhol 'Marca', as conversas estão avançadas e o clube catalão pretende estender o vínculo, atualmente válido até junho de 2028.

A diretoria também trabalha para melhorar os vencimentos do atacante. A ideia, porém, é fazer o reajuste dentro dos limites estabelecidos para a folha salarial, sem comprometer o planejamento financeiro da equipe.

A permanência no clube ganhou força após o brasileiro recusar uma proposta da Arábia Saudita durante o início do verão europeu. De acordo com Moretto, os valores eram considerados significativos.

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"Não é que ele não quisesse considerá-la; ele ouviu a proposta, mas priorizou o Barça", afirmou o jornalista durante o programa 'La Pizarra'. "Não é que ele não quisesse considerá-la; ele ouviu a proposta, mas priorizou o Barça", afirmou o jornalista durante o programa 'La Pizarra'.

O desempenho fez o jogador superar o início de Lionel Messi pelo Barcelona na temporada 2012/13. Nas sete primeiras partidas daquela campanha, o argentino havia marcado dez gols.



A sequência atual dá continuidade ao protagonismo adquirido nas últimas temporadas. Em 2024/25, foram 34 gols e 22 assistências. No ano seguinte, o atacante balançou as redes 21 vezes e distribuiu sete passes decisivos.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de João Vitor Cravo