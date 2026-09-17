Raphinha comemora gol marcado pelo BarcelonaLluis Gene / AFP
"Não é que ele não quisesse considerá-la; ele ouviu a proposta, mas priorizou o Barça", afirmou o jornalista durante o programa 'La Pizarra'.
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Raphinha comemora gol marcado pelo BarcelonaLluis Gene / AFP
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