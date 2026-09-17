Atacante Lincoln deixa o Brasil e reforça o Spartak Subotica, da Sérvia - Spartak Subotica/Divulgação

Atacante Lincoln deixa o Brasil e reforça o Spartak Subotica, da SérviaSpartak Subotica/Divulgação

Publicado 17/09/2026 15:53 | Atualizado 17/09/2026 16:01

O Vila Nova encaminhou a contratação de Lincoln, campeão da Libertadores pelo Flamengo em 2019. O atacante de 25 anos chegará ao clube goiano após passagem pelo futebol sérvio e terá contrato válido até o fim de 2026. A informação é do 'ge'.

Sendo oficializado no Boletim Informativo Diário (BID), o atacante poderá fazer sua estreia na equipe. A tendência é que atue já nas próximas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Lincoln brigará por posição com André Luís, mas terá a concorrência de Rafa Silva e Dellatorre assim que se recuperarem de lesão.

O ex-Flamengo reforçará o Vila Nova em momento decisivo na temporada. Atualmente, a equipe soma 48 pontos, ocupa a terceira colocação na tabela, e briga por uma vaga para subir direto para a primeira divisão, sem precisar disputar os playoffs.

Relembre trajetória de Lincoln

Revelado pelo Flamengo, Lincoln era visto como uma das maiores promessas do clube, juntamente com Lucas Paquetá e Vini Jr. O atacante iniciou sua trajetória no elenco principal do Rubro-Negro em 2017, com apenas 16 anos.



Ele atuou no Flamengo até 2021 e esteve presente no elenco que conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2019, além de conquistar dois Campeonatos Cariocas, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa Rei. Durante sua passagem pela equipe profissional, entrou em campo em 63 jogos, marcou oito gols e distribuiu duas assistências.



Após a saída, o atacante se transferiu para o Vissel Kobe, do Japão. Por lá, teve a oportunidade de atuar ao lado de Andrés Iniesta e conquistou de maneira inédita o campeonato local, em 2023. Ao todo, foram 41 jogos e oito gols.



Lincoln também atuou no futebol austríaco e retornou ao Brasil em 2025 para vestir a camisa do Athletic Club e do Cruzeiro antes de ser oficializado como reforço do Spartak Subotica, da Sérvia - onde participou de 16 jogos, com quatro gols e uma assistência.

*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Theo Faria