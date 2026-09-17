Grumari vai receber no domingo (20) o Rio Photo Contest - Divulgação

Grumari vai receber no domingo (20) o Rio Photo ContestDivulgação

Publicado 17/09/2026 16:19 | Atualizado 18/09/2026 12:57

Profissionais e amadores de fotografia e surfe se reúnem no próximo domingo (20), em Grumari , na Zona Sudoeste do Rio, para a disputa do Rio Photo Contest. O campeonato de fotografia aquática será realizado em formato de baterias de surfe e terá 32 duplas, formadas por um fotógrafo e um surfista. O objetivo é produzir a imagem considerada mais estética pelos jurados.

A competição terá a categoria "Open", sem divisão por gênero ou nível técnico no surfe. Homens e mulheres, desde iniciantes até profissionais, poderão competir juntos. Os integrantes das quatro duplas responsáveis pelas melhores fotografias serão premiados. As inscrições começaram na segunda-feira (14) e seguem abertas até o dia do evento ou enquanto houver vagas disponíveis.



Segundo os organizadores, o Rio de Janeiro tem uma comunidade ativa de fotógrafos especializados em surfe, mas ainda são poucas as iniciativas voltadas à exposição e à competição desse tipo de produção. O Rio Photo Contest foi criado com a proposta de aproximar esses dois públicos em uma mesma competição.

Como funciona o concurso

Fotógrafos e surfistas formam duplas e entram juntos nas baterias. As duplas competem entre si e precisam produzir as imagens durante o período determinado para cada disputa. Ao todo, serão 22 baterias, com duração de 20 minutos cada. Cada uma terá quatro duplas. O início e o encerramento das disputas serão sinalizados pelo Beach Marshall, responsável pela organização das baterias na água.



Na repescagem, serão realizadas duas baterias de 15 minutos, com oito duplas em cada uma.



Antes da entrada na água, um fiscal verificará as configurações das câmeras durante o check-in das duplas. Os participantes deverão utilizar o modo "Single Shot", que permite apenas um disparo por vez. A regra busca estabelecer condições semelhantes entre os competidores e evitar vantagem para equipamentos capazes de realizar um número maior de disparos por segundo.



Ao fim de cada bateria, as duplas terão 20 minutos para selecionar e apresentar aos jurados até duas fotografias produzidas durante a disputa. As imagens serão avaliadas pela beleza cênica do conjunto, e não pela performance do surfista.

Lembrança

A programação ainda inclui a ativação de zine, concebida nos moldes de uma editora de revistas. Por meio de um formulário digital, o público poderá enviar fotos tiradas durante o dia, e uma seleção delas integrará uma publicação de surf especial, com produção e impressão imediatas. A iniciativa transforma os registros do Rio Photo Contest em um fanzine físico e colecionável. O evento é organizado pela marca de vestuário Vans.



Como surgiu o campeonato

O Rio Photo Contest surgiu a partir da parceria entre três projetos: o antigo Rio Photo Festival, que teve edições em 2016 e 2017, o Kilhas e o Stone House.



A primeira edição do campeonato foi realizada em 2022. Na ocasião, 48 fotógrafos e surfistas participaram da competição em duplas. A proposta era reunir os dois grupos em uma disputa que tivesse a fotografia como resultado e o surfe como cenário.

Serviço

Data: domingo, 20 de setembro

Local: GRUMA Co. - Quiosque em Grumari

Horário: 7h às 16h