A Copa do Mundo Sub-15 da Fifa terá jogos com tempo menor e apenas oito jogadores por time Divulgação
Primeira Copa Sub-15 tem 191 seleções; Brasil conhece adversários
Torneio em formato especial tem regras diferença, conta com a participação da Rússia e começa em 22 de outubro, no Azerbaijão
Primeira Copa Sub-15 tem 191 seleções; Brasil conhece adversários
Torneio em formato especial tem regras diferença, conta com a participação da Rússia e começa em 22 de outubro, no Azerbaijão
Equipe dos Emirados faz nova oferta por Richarlison, alvo do Vasco
Shabab Al Ahli, comandado por André Jardine, voltou a procurar o atacante; clube inglês pretende mantê-lo até a janela de janeiro
Jornal espanhol elogia Arrascaeta: ‘Flamengo tem o melhor’
Meia-atacante fez o gol que garantiu a classificação rubro-negra à semifinal da Libertadores: ‘O mais decisivo de toda a América do Sul’
Fluminense busca equilíbrio para Brasileirão e semi da Libertadores
Marcão admite desempenho ruim do Tricolor como visitante e aponta o que pode ser feito por mudança na reta final da temporada
Mbappé surpreende, deixa a Nike e acerta com nova patrocinadora
Principal jogador do Real Madrid e da seleção francesa, o atacante tinha vínculo com a empresa norte-americana desde muito jovem
Além de pênalti perdido, Memphis fica fora da convocação da Holanda
Técnico Xavi divulga a primeira lista de jogadores para o seu início de trabalho pela seleção holandesa, com jogos pela Liga das Nações