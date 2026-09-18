Richarlison é jogador do TottenhamReprodução / Instagram

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Bernardo Fonseca
O futuro de Richarlison segue indefinido no Tottenham depois de uma transferência frustrada para o Vasco. Segundo informações da 'ESPN', o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, apresentou uma nova proposta para contratar o atacante brasileiro, mas recebeu uma resposta negativa do clube inglês.

A equipe comandada por André Jardine ainda tem tempo para buscar reforços, já que a janela de transferências dos Emirados permanece aberta até 28 de setembro. O interesse no jogador, monitorado há algum tempo, voltou a ganhar força nos últimos dias.
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A intenção dos Spurs, no entanto, é manter Richarlison no elenco até dezembro e avaliar uma possível saída somente na abertura do mercado em janeiro de 2027. Os valores oferecidos pelo Shabab Al Ahli não foram divulgados.

Aos 29 anos, o atacante está fora da lista de inscritos do Campeonato Inglês e não deve receber oportunidades nas copas nacionais. O técnico Roberto De Zerbi já afirmou que a situação não será alterada.

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Ele também negociou com o Everton, da Inglaterra, seu ex-clube, e recebeu sondagens do futebol turco, mas não houve acordo. O "Pombo" ainda ficou perto de acertar com o Vasco, porém as conversas não avançaram após recusar um contrato mais longo.

Vascaíno declarado, Richarlison queria realizar o sonho de vestir a camisa cruz-maltina e, ao mesmo tempo, atender a um desejo do pai. A preferência, contudo, era por um vínculo somente até o fim da atual temporada.
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Revelado pelo América-MG, ganhou projeção no futebol brasileiro durante a passagem pelo Fluminense. Após se destacar em 2017, foi negociado pelo Tricolor no meio daquela temporada e transferido para o Watford, da Inglaterra.

O atacante depois defendeu o Everton, onde viveu um dos melhores momentos da carreira, antes de chegar ao Tottenham. Em 2022, alcançou destaque mundial ao ser titular da seleção brasileira na Copa do Mundo.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Hugo Perruso