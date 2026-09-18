Richarlison é jogador do Tottenham - Reprodução / Instagram

Richarlison é jogador do TottenhamReprodução / Instagram

Publicado 18/09/2026 13:01





A equipe comandada por André Jardine ainda tem tempo para buscar reforços, já que a janela de transferências dos Emirados permanece aberta até 28 de setembro. O interesse no jogador, monitorado há algum tempo, voltou a ganhar força nos últimos dias. O futuro de Richarlison segue indefinido no Tottenham depois de uma transferência frustrada para o Vasco . Segundo informações da 'ESPN', o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, apresentou uma nova proposta para contratar o atacante brasileiro, mas recebeu uma resposta negativa do clube inglês.A equipe comandada por André Jardine ainda tem tempo para buscar reforços, já que a janela de transferências dos Emirados permanece aberta até 28 de setembro. O interesse no jogador, monitorado há algum tempo, voltou a ganhar força nos últimos dias.

Ele também negociou com o Everton, da Inglaterra, seu ex-clube, e recebeu sondagens do futebol turco, mas não houve acordo. O "Pombo" ainda ficou perto de acertar com o Vasco, porém as conversas não avançaram após recusar um contrato mais longo.



Vascaíno declarado, Richarlison queria realizar o sonho de vestir a camisa cruz-maltina e, ao mesmo tempo, atender a um desejo do pai. A preferência, contudo, era por um vínculo somente até o fim da atual temporada.

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Revelado pelo América-MG, ganhou projeção no futebol brasileiro durante a passagem pelo Fluminense. Após se destacar em 2017, foi negociado pelo Tricolor no meio daquela temporada e transferido para o Watford, da Inglaterra.



O atacante depois defendeu o Everton, onde viveu um dos melhores momentos da carreira, antes de chegar ao Tottenham. Em 2022, alcançou destaque mundial ao ser titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Revelado pelo América-MG, ganhou projeção no futebol brasileiro durante a passagem pelo Fluminense. Após se destacar em 2017, foi negociado pelo Tricolor no meio daquela temporada e transferido para o Watford, da Inglaterra.O atacante depois defendeu o Everton, onde viveu um dos melhores momentos da carreira, antes de chegar ao Tottenham. Em 2022, alcançou destaque mundial ao ser titular da seleção brasileira na Copa do Mundo.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Hugo Perruso