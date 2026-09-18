Wesley é um dos destaques da Roma - Filippo Monteforte / AFP

Wesley é um dos destaques da RomaFilippo Monteforte / AFP

Publicado 18/09/2026 22:15

O clássico entre Inter de Milão e Roma, neste sábado (19), terá um ingrediente especial para o futebol brasileiro. As duas equipes contam com três jogadores do país em seus elencos: Carlos Augusto e Luís Henrique defendem a Inter, enquanto Wesley representa a Roma. O confronto coloca frente a frente atletas que vêm construindo suas trajetórias no futebol europeu e que podem fazer parte do cenário da Seleção Brasileira para o ciclo de 2030.

Luís Henrique vive mais um momento importante de sua trajetória no futebol europeu. O brasileiro pode ser apresentado como uma peça que agrega velocidade, capacidade de atuar pelos lados e experiência adquirida desde sua chegada ao futebol italiano. Em sua temporada de estreia pela equipe italiana, Luís Henrique foi importante nas conquistas da Serie A e da Coppa Italia, atuando em 46 partidas.

"Um dos nossos principais objetivos é defender o título do Campeonato Italiano que ganhamos na temporada passada. Conseguimos ter um bom começo na competição com quatro vitórias e sabemos que esta partida contra a Roma pode ser uma das mais difíceis da campanha, ainda mais por ser fora de casa", analisou Luís Henrique.

O lateral Carlos Augusto chega ao confronto em evidência após marcar na estreia da Inter na Champions League. O jogador revelado pelo Corinthians foi titular na derrota diante do Real Madrid e balançou as redes no Santiago Bernabéu, mostrando também sua capacidade de participar do jogo ofensivo da equipe italiana.

Na Roma, Wesley completa o trio brasileiro do confronto. O lateral-direito chegou ao futebol italiano após se destacar no Flamengo e rapidamente passou a ser observado também no contexto da Seleção. O jogador, inclusive, foi convocado para a Copa do Mundo de 2026, mas foi cortado após ter uma lesão na coxa esquerda.

Roma e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (19), às 13h (de Brasília), no Stadio Olímpico. Ambas as equipes possuem 100% de aproveitamento neste início do Campeonato Italiano, com quatro jogos e quatro vitórias.