Igor Thiago balançou as redes contra o ChelseaDivulgação / Brentford
O Brentford volto mais animado no segundo tempo. Com troca de passes rápido e velocidade, o time anfitrião conseguiu duas finalizações em dez minutos. O brasileiro Igor Thiago não chutou a gol, mas brigou muito pela bola contra a zaga do Chelsea.
O técnico Xabi Alonso demonstrou nervosismo com a atuação do Chelsea. Ele ficou ainda mais irritado, aos 15 minutos, quando Anthony abriu o placar, aos 16 minutos, após cobrança de escanteio.
Desesperado, o Chelsea passa a abusar das bolas alçadas da área, vindas pelo lado direito, onde o português Pedro Neto concentrava o início das jogadas. O Brentford aceitou atuar nos contra-ataques, se posicionou bem, mas não concretizou uma jogada.
Mas aos 38 deu tudo certo para o Brentford. Em um contra-ataque sensacional, Schade escapou pela esquerda e bateu para bela defesa de Martínez. Igor Thiago não perdoou no rebote e fez seu primeiro gol nesta edição do Inglês.
O Chelsea ficou no campo de ataque até o final, mas praticamente nada produziu em uma noite para esquecer no Campeonato Inglês. Para piorar, aos 49, em mais uma boa jogada de Schade, Fábio Carvalho conferiu para fazer 3 a 0.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.