Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1 - Minas Panagiotakis / Getty Images via AFP

Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1Minas Panagiotakis / Getty Images via AFP

Publicado 18/09/2026 17:00 | Atualizado 18/09/2026 17:10

Único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1 , Gabriel Bortoleto tem conquistado cada vez mais espaço e vem ganhando moral na Audi. Em entrevista ao site italiano "Automoto", o chefe da equipe Mattia Binotto rasgou elogios ao paulista e traçou uma comparação com heptacampeão Michael Schumacher. Para o italiano, o jovem lembra o alemão por sua ética de trabalho.

"O Gabriel (me lembra ele). Por sua ética de trabalho e por ser uma pessoa de grande sensibilidade humana (...) Michael (Schumacher) é uma pessoa com grandes valores em termos de trabalho duro, profissionalismo, comprometimento, dedicação, motivação e paixão. Você não pode improvisar. Talento é necessário, mas não é suficiente. Você precisa de mais", disse Mattia Binotto.

O chefe da equipe alemã destacou a importância de Gabriel Bortoleto no desenvolvimento do carro nesta temporada. Estreante na Fórmula 1, a Audi tem encontrado dificuldades com a durabilidade do monoposto durante as corridas. Binotto explicou que os pilotos são fundamentais no processo de tornar um carro o melhor do grid e lembrou da trajetória ao lado de Schumacher na Ferrari.

"Tive a sorte de viver a era Michael Schumacher. Mesmo antes de se tornar um piloto muito rápido, Michael sabia como desenvolver a equipe, trazer o melhor carro para a pista", afirmou o italiano. "Sempre achei que Michael era ainda mais forte como pessoa. Não só por sua ética de trabalho, mas por sua generosidade com todos. Ele dava atenção a cada pessoa, nos fazendo sentir à vontade e nos colocando nas condições ideais para dar o nosso melhor", completou.

Mattia Binotto trabalhou na Ferrari entre 1995 e 2022. O italiano chegou à equipe em 1995, ainda como engenheiro de testes de motor, em uma época em que o time italiano estava em baixa. Ele fez parte da reconstrução da escuderia, que dominou a Fórmula 1 entre 1999 e 2004, com cinco títulos de Schumacher neste período.