Em boa fase, Raphinha soma 11 gols em sete jogos nesta temporadaJose Jordan / AFP

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O capitão do Barcelona, o atacante brasileiro Raphinha, afirmou nesta sexta-feira (18) que deseja renovar seu contrato e encerrar a carreira no clube catalão.
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"Sim, pretendo renovar. Quando renovei meu contrato, foi até 2028 com a ideia de que teria 30 ou 31 anos e não sabia como chegaria a essa idade", afirmou o jogador em entrevista à emissora catalã 'RAC1'.
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No Barça desde 2022, Raphinha, de 29 anos, tinha contrato até 2027 e, em maio do ano passado, renovou por mais uma temporada, até 2028.
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"Mas, pela forma como comecei a temporada, sinto que ainda tenho alguns anos pela frente e ficaria muito feliz em poder prorrogar meu contrato e, quem sabe, encerrar minha carreira aqui, sem ter que ir para outro lugar", acrescentou o atacante na entrevista, da qual a 'RAC1' divulgou uma prévia antes da exibição completa, prevista para a noite desta sexta-feira.
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Raphinha, que vem atuando como centroavante para repor as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres, está sendo o jogador mais decisivo do Barcelona neste início de temporada.
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O brasileiro marcou 11 gols e deu três assistências nos sete jogos da equipe até aqui, as seis primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, que o Barça lidera como único time com 100% de aproveitamento, e a estreia na Liga dos Campeões.
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O próximo compromisso do time catalão é o jogo fora de casa contra o Sevilla, no sábado (19), pela 7ª rodada do Espanhol.