Em boa fase, Raphinha soma 11 gols em sete jogos nesta temporada - Jose Jordan / AFP

Em boa fase, Raphinha soma 11 gols em sete jogos nesta temporadaJose Jordan / AFP

Publicado 18/09/2026 16:15

O capitão do Barcelona, o atacante brasileiro Raphinha, afirmou nesta sexta-feira (18) que deseja renovar seu contrato e encerrar a carreira no clube catalão.

"Sim, pretendo renovar. Quando renovei meu contrato, foi até 2028 com a ideia de que teria 30 ou 31 anos e não sabia como chegaria a essa idade", afirmou o jogador em entrevista à emissora catalã 'RAC1'.

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No Barça desde 2022, Raphinha, de 29 anos, tinha contrato até 2027 e, em maio do ano passado, renovou por mais uma temporada, até 2028. No Barça desde 2022, Raphinha, de 29 anos, tinha contrato até 2027 e, em maio do ano passado, renovou por mais uma temporada, até 2028.

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"Mas, pela forma como comecei a temporada, sinto que ainda tenho alguns anos pela frente e ficaria muito feliz em poder prorrogar meu contrato e, quem sabe, encerrar minha carreira aqui, sem ter que ir para outro lugar", acrescentou o atacante na entrevista, da qual a 'RAC1' divulgou uma prévia antes da exibição completa, prevista para a noite desta sexta-feira. "Mas, pela forma como comecei a temporada, sinto que ainda tenho alguns anos pela frente e ficaria muito feliz em poder prorrogar meu contrato e, quem sabe, encerrar minha carreira aqui, sem ter que ir para outro lugar", acrescentou o atacante na entrevista, da qual a 'RAC1' divulgou uma prévia antes da exibição completa, prevista para a noite desta sexta-feira.

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Raphinha, que vem atuando como centroavante para repor as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres, está sendo o jogador mais decisivo do Barcelona neste início de temporada. Raphinha, que vem atuando como centroavante para repor as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres, está sendo o jogador mais decisivo do Barcelona neste início de temporada.

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O brasileiro marcou 11 gols e deu três assistências nos sete jogos da equipe até aqui, as seis primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, que o Barça lidera como único time com 100% de aproveitamento, e a estreia na Liga dos Campeões. O brasileiro marcou 11 gols e deu três assistências nos sete jogos da equipe até aqui, as seis primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, que o Barça lidera como único time com 100% de aproveitamento, e a estreia na Liga dos Campeões.