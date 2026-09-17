Rayan em campo pelo BournemouthAFP

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João André Pombo
Rayan brilhou em sua estreia em uma competição europeia. O atacante, de 20 anos, marcou o segundo gol da vitória do Bournemouth, da Inglaterra, sobre a Real Sociedad, da Espanha, por 2 a 1, nesta quinta-feira (17), pela Liga Europa.
O lance aconteceu aos 20 minutos. Rayan aproveitou uma bola cruzada na área e marcou de cabeça para ampliar o placar para a equipe inglesa. Pouco antes, aos 12, Justin Kluivert, filho do ex-jogador e ídolo holandês Patrick Kluivert, abriu o placar.
Desde que chegou na Inglaterra, Rayan disputou 21 partidas, marcou sete gols e duas assistências, além de ter sido convocado para a Copa do Mundo de 2026. O Bournemouth não perdeu nenhum jogo em que o atacante brasileiro participou de gol.
A temporada não começou bem para o Rayan. O Bornemouth conquistou apenas uma vitória nas cinco primeiras partidas com um desempenho bem abaixo do esperado. Contudo, na estreia da equipe na Liga Europa, o jovem conseguiu ser decisivo e garantir o triunfo para seu time.
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Justin Kluivert abriu o placar aos 12 minutos para o clube inglês e pouco depois o brasileiro ampliou para 2 a 0, com um belo passe de Alex Scott. Na segunda etapa, o Real Sociedad conseguiu diminuir o placar com Sergio Gómez mas não conseguiu a virada.
Essa gol foi o primeiro da carreira de Rayan em competições internacionais europeias e apenas seu segundo na temporada. O primeiro foi marcado na goleada por 4 a 0 contra o Lincoln, time da segunda divisão local, em partida da Copa da Liga Inglesa.

Trajetória Rayan 

O jovem de 20 anos está no Bornemouth desde janeiro deste ano, quando se transferiu por 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões) após sair do clube que o revelou, o Vasco.
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Pelo Cruz-Maltino, ele atuou em 99 partidas, marcando 25 gols e dando duas assistências. Além disso, foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2025, após ser derrotado por 2 a 1 pelo Corinthians, no Maracanã.
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza
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