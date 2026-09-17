Vini Jr em ação durante jogo do Real Madrid - Josep Lago / AFP

Vini Jr em ação durante jogo do Real MadridJosep Lago / AFP

Publicado 17/09/2026 19:26

O começo da temporada 2026/27 não é dos melhores para Vini Jr , que ainda não emplacou grandes atuações no Real Madrid. Vivendo seus primeiros passos com o novo treinador, José Mourinho, o atacante brasileiro vem se adaptando, mas, de acordo com o jornal 'Marca', na briga pelo protagonismo da equipe espanhola, o brasileiro está perdendo espaço para Kylian Mbappé.

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De acordo com a publicação, a má fase de Vini Jr e a disputa com o atacante francês são um problema para Mourinho e já "condenaram" outros dois treinadores: "Na verdade, trata-se de um problema duplo, pois seu desempenho não está facilitando a vida de Mourinho na gestão da disputa de poder entre o brasileiro e Mbappé. A mesma disputa que condenou seus dois antecessores no banco: Xabi Alonso e Arbeloa."



Até o momento, o brasileiro soma sete jogos, apenas um gol marcado e três assistências. Por outro lado, Kylian Mbappé tem 11 participações em gols em sete partidas, sendo oito bolas nas redes. De acordo com a publicação, a má fase de Vini Jr e a disputa com o atacante francês são um problema para Mourinho e já "condenaram" outros dois treinadores: "Na verdade, trata-se de um problema duplo, pois seu desempenho não está facilitando a vida de Mourinho na gestão da disputa de poder entre o brasileiro e Mbappé. A mesma disputa que condenou seus dois antecessores no banco: Xabi Alonso e Arbeloa."Até o momento, o brasileiro soma sete jogos, apenas um gol marcado e três assistências. Por outro lado, Kylian Mbappé tem 11 participações em gols em sete partidas, sendo oito bolas nas redes.

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Ainda segundo o 'Marca', José Mourinho até iniciou a temporada tentando equilibrar os minutos em campo de seus dois principais jogadores. Porém, Vini Jr foi o escolhido para ser substituído nos últimos três jogos. Em compensação, o francês só não atuou os 90 minutos contra a Inter de Milão, quando saiu nos acréscimos do confronto.



Assim, na temporada, Vini Jr soma 598 minutos jogados, enquanto Mbappé, 630: "Nos últimos três jogos, Vinícius perdeu terreno. O equilíbrio já não é tão uniforme, e o brasileiro foi substituído três vezes seguidas. Mbappé jogou seis partidas completas (na temporada), enquanto Vinícius jogou apenas três." Ainda segundo o 'Marca', José Mourinho até iniciou a temporada tentando equilibrar os minutos em campo de seus dois principais jogadores. Porém, Vini Jr foi o escolhido para ser substituído nos últimos três jogos. Em compensação, o francês só não atuou os 90 minutos contra a Inter de Milão, quando saiu nos acréscimos do confronto.Assim, na temporada, Vini Jr soma 598 minutos jogados, enquanto Mbappé, 630: "Nos últimos três jogos, Vinícius perdeu terreno. O equilíbrio já não é tão uniforme, e o brasileiro foi substituído três vezes seguidas. Mbappé jogou seis partidas completas (na temporada), enquanto Vinícius jogou apenas três."