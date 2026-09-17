Felipe Melo é comentarista no 'sportv' - Reprodução / Instagram @felipemelo

Felipe Melo é comentarista no 'sportv'Reprodução / Instagram @felipemelo

Publicado 17/09/2026 18:40

Ex-volante e atual comentarista, Felipe Melo direcionou duras palavras ao holandês Memphis Depay, do Corinthians , após a eliminação desta quarta-feira (16) na Libertadores. Com derrota por 1 a 0 no placar, dentro da Neo Quimica Arena, o atacante teve a oportunidade de empatar o duelo contra o Estudiantes-ARG de pênalti, mas isolou a cobrança, no que acabou sendo o último lance da partida.

Em primeiro momento, Felipe Melo defendeu Memphis. O ex-atleta discordou das críticas de parte da torcida sobre o holandês ter sido "frouxo" ao desperdiçar a penalidade. Para ele, na verdade o atacante teve muita personalidade em se oferecer para fazer a cobrança.

"Eu respeito a opinião de todo mundo em falar que: 'O Memphis foi um frouxo em jogar a bola para o alto'. Eu discordo porque, frouxo, você não teria tido a personalidade ou o caráter de pegar a bola e bater o pênalti" iniciou o ex-Fluminense, em participação como comentarista do programa "Seleção sportv".

No entanto, as defesas pararam por aí. Logo em seguida, Felipe Melo condenou a postura do holandês diantes da imprensa, após o jogo, na zona mista do estádio. Segundo ele, o corintiano ignorou os repórteres e não respondeu às perguntas, em movimento que, aí sim, teria sido compatível com a palavra "frouxo".

"Para mim, foi frouxo em, depois, não encarar os jornalistas e as câmeras. Perdeu o pênalti, encara: 'Fui lá, bati, perdi', como o Gabigol fez (contra o Atlético-MG, também na quarta), acabou perdendo o pênalti decisivo, foi lá e encarou todos os jornalistas. Me chamou a atenção ele (Memphis), como o cara que mais ganha em termos de salário, o cara que midiaticamente é o maior dentro do Corinthians, 'pipocar' para a imprensa logo após", completou o comentarista.

Memphis Depay desperdiçou pênalti diante do Estudiantes-ARG AFP

Memphis teve a chance de manter o Corinthians no jogo

O pênalti de Memphis aconteceu em momento decisivo da partida. Após empate em 0 a 0 na ida, na Argentina, pelas quartas de final da Libertadores, o jogo seguia com placar em branco até os 42 minutos do segundo tempo, quando Alexis Castro abriu o marcador para o Estudiantes. Já nos acréscimos, o juiz assinalou toque de mão do zagueiro Tomás Palacios, o que deu ao Corinthians a chance de igualar o agregado e levar o jogo para os pênaltis.

Porém, já aos 12 minutos de acréscimos da etapa final, Memphis cobrou pênalti forte, cruzado e por cima do travessão. O árbitro apitou o fim do jogo logo em seguida, o que decretou a classificação dos argentinos para a próxima fase. Nesta quinta-feira (17), em meio ao luto pela eliminação do Corinthians, o muro do Parque São Jorge amanheceu pixado, com ofensas ao holandês