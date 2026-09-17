Gianni Infantino é o presidente da FifaJaime Saldarriaga / AFP
A proposta de Infantino, à frente da Fifa desde 2016, não foi à frente após ter gerado grande polêmica no mundo do futebol.
A presidente da FA escreveu ao dirigente ítalo-suíço para pedir a divulgação de todas as informações relacionadas a este projeto, antes da próxima reunião do Conselho da Fifa, do qual Debbie Hewitt é uma dos oito vice-presidentes, no dia 15 de outubro.
Infantino pediu desculpas em agosto por ter anunciado, para surpresa geral, este projeto de investimento privado, e um comunicado do comitê executivo prometeu uma análise do procedimento, sem especificar, no entanto, quem conduziria essa investigação.
No entanto, a Uefa declarou ter "perdido a confiança" em Infantino e iniciou ações judiciais em tribunais dos Estados Unidos para obter a divulgação dos documentos relacionados ao projeto.
Debbie Hewitt também pediu a divulgação dos documentos relativos à decisão de revogar a suspensão do atacante americano Folarin Balogun durante a Copa do Mundo de 2026. A retirada da punição ocorreu após um telefonema do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Gianni Infantino.
No dia 6 de setembro, Infantino confirmou que pretende concorrer à reeleição no Congresso da FIFA de março de 2027. Por enquanto, ele é o único candidato declarado, mas a Uefa se comprometeu a apresentar um nome viável para concorrer ao cargo.
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