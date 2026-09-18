Yeferson Soteldo em treino no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / FFC

Yeferson Soteldo em treino no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / FFC

Publicado 18/09/2026 22:00

Os empresários do atacante do Fluminense, Yeferson Soteldo , de 29 anos, desistiram de uma batalha judicial contra o Santos, ex-clube do venezuelano. A situação tinha a ver com a negociação que levou o jogador para o Tricolor no ano passado.

De acordo com informações da "ESPN", os agentes desejavam receber cerca de R$ 4 milhões alegando terem sido coagidos pelo Santos a abrirem mão de valores a receber para que o clube liberasse a ida de Soteldo para o Fluminense. A ação foi aberta em janeiro.

Tudo aconteceu no período em que o Santos estava negociando com o Fluminense. Existia uma dívida de R$ 515 mil que era discutida na CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas). O Peixe ainda tinha outro débito, de algumas parcelas em uma comissão de R$ 3,8 milhões. Foi quando pintou a oportunidade de o atleta se transferir ao Fluminense.

A operação foi de 5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 30 milhões). Soteldo chegou ao Fluminense como o único reforço do Tricolor para a disputa do Mundial de Clubes. Na ocasião, o venezuelano se lesionou e só conseguiu entrar em campo na derrota para o Chelsea na semifinal da competição.

Desde que chegou ao Fluminense, o venezuelano viveu momentos de altos e baixos no clube carioca. Soteldo não conseguiu repetir no Tricolor a sua melhor temporada pelo Santos, que foi em 2019, quando o Peixe foi vice-campeão do Brasileiro, ficando atrás apenas do Flamengo comandado por Jorge Jesus.

No total, Soteldo já vestiu a camisa do Fluminense em 55 partidas, com apenas dois gols marcados, ambos na vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro na temporada passada. Apesar de não viver seus melhores momentos, o atacante se tornou titular com a chegada de Marcão, que substituiu Luis Zubeldía como técnico do clube das Laranjeiras.