Yeferson Soteldo em treino no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / FFC
Agentes de atacante do Fluminense desistem de processo contra ex-clube
Jogador, de 29 anos, chegou ao Tricolor no meio do ano passado e até o momento viveu altos e baixos com a camisa do clube
Agentes de atacante do Fluminense desistem de processo contra ex-clube
Jogador, de 29 anos, chegou ao Tricolor no meio do ano passado e até o momento viveu altos e baixos com a camisa do clube
Vampeta compara elenco de Fluminense com Palmeiras: 'Não fica longe'
Ex-jogador e comentarista da Jovem Pan afirmou que a diferença entre os times não é tão grande e fez comparações entre os adversários
Ignácio volta a participar de treino com elenco do Fluminense
Zagueiro, de 29 anos, não entra em campo desde o clássico contra o Vasco pelo Brasileiro no último dia 5 por lesão na coxa esquerda
Fluminense busca equilíbrio para Brasileirão e semi da Libertadores
Marcão admite desempenho ruim do Tricolor como visitante e aponta o que pode ser feito por mudança na reta final da temporada
Martinelli celebra primeira convocação para a Seleção: 'Sonho'
Volante do Fluminense foi convocado para amistosos contra Austrália e Índia, e se tornou o quarto da "Geração de Ouro" a defender o Brasil
Lucho Acosta deve escapar de punição do STJD por suspeita de apostas
Prazo para uma possível denúncia termina no domingo (20), e tendência é de arquivamento do caso envolvendo o meia do Fluminense
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.