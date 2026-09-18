Fluminense de Hulk não jogou bem e sofreu para se classificar na Argentina, contra o Platense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fluminense de Hulk não jogou bem e sofreu para se classificar na Argentina, contra o PlatenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 18/09/2026 12:13

Quase imbatível como mandante, o time tem um desempenho oposto como visitante, o que o fez sofrer em toda a campanha do torneio sul-americano em 2026 e também na luta pelo G-4.

O Fluminense chega à semifinal da Libertadores e também à reta final do Brasileirão com a obrigação de encontrar um equilíbrio entre os jogos em casa e fora., o que o fez sofrer em toda a campanha do torneio sul-americano em 2026 e também na luta pelo G-4.

"Em casa, ficou um pouco mais característico o que é o Fluminense, o que a gente quer, a identidade do nosso clube. Independentemente de estar jogando dentro ou fora de cara, nossa equipe (deve) ser mais o que a gente acha, o que quer que ela faça. Vamos trabalhar para ter esse equilíbrio tanto dentro quanto fora, e conseguir os bons resultados", disse Marcão.



E esse objetivo precisa ser colocado em prática o quanto angtes, já que o confronto com o Palmeiras por vaga na decisão será definido em São Paulo, em outubro. De preferência, já a partir do domingo (20), quando vai à Neo Química Arena enfrentar o Corinthians, às 16h. Até porque, no campeonato nacional, a discrepância é ainda mais significativa.

Melhor em casa, um dos piores fora no Brasileiro

Dono da melhor campanha como mandante, o Fluminense somou 33 pontos (dos 45 pontos que tem) e conseguiu 10 vitórias em 14 jogos, com uma derrota e quatro empates. O aproveitamento é de 78,5%, enquanto o desempenho cai drasticamente quando sai do Rio: para apenas 30,7%.

Como visitante, o Tricolor conquistou apenas duas vitórias em 13 partidas, com seis empates e cinco derrotas.

Sufoco do Fluminense na Libertadores



Já em partidas internacionais nesta temporada, o time ainda não conquistou vitória. E enfrentou o fraco La Guaira, na Venezuela, ficando no 0 a 0, por exemplo. Só esteve perto de vencer contra o Independiente Rivadavia, na volta das oitavas de final, mas levou o gol no último lance, em pênalti discutível.



Diante do retrospecto, o Fluminense teve o Maracanã como decisivo na classificação na fase de grupos, com duas vitórias nos últimos dois jogos. E também para a vaga na semifinal, já que a vantagem por 2 a 0 em casa permitiu a classificação com a derrota por 2 a 1 para o Platense, na Argentina.



Esse desempenho como visitante era um problema crônico com Zubeldía, que se mantém com Marcão. Com o novo técnico, foram duas derrotas e dois empates, estes últimos, coincidentemente, com gols sofridos no fim (Athletico-PR e Independiente Rivadavia).