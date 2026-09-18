West Ham reencontra o Millwall após 14 anos - AFP

West Ham reencontra o Millwall após 14 anosAFP

Publicado 18/09/2026 22:30

Uma das maiores rivalidades do futebol inglês promete agitar a temporada 2026/27. O clássico entre West Ham e Millwall, que já foi tema do filme "Hooligans", volta a acontecer após 14 anos. O reencontro será neste sábado (19), às 8h30 (de Brasília), em Londres, na Inglaterra, pela oitava rodada da segunda divisão do Campeonato Inglês

O último encontro entre os rivais aconteceu em 2012. Desde a modernização do futebol inglês na década de 90, West Ham e Millwall se afastaram. Enquanto o primeiro se consolidou na elite inglesa, o segundo ficou passeando entre as divisões inferiores, o que diminuiu a quantidade de clássicos. Em 2009, no entanto, um torcedor do Millwall morreu esfaqueado, e 54 do West Ham foram banidos.

Na história, os rivais já se enfrentaram 99 vezes. O Millwall leva a melhor, com 38 vitórias, contra 34 do West Ham, além de 27 empates. Mesmo com a diferença financeira entre os clubes, o Millwall consegue equilibrar o duelo e fazer frente ao rival. A distância financeira entre os clubes, inclusive, fortaleceu o aumento da rivalidade entre os clubes.

A história da rivalidade virou filme em 2005, quando "Hooligans" foi lançado e fez sucesso internacional. Além disso, o filme alerta para a cultura do hooliganismo na Inglaterra. Desde a década de 1990, a organização do futebol inglês tem adotado medidas para evitar a violência. O horário do jogo deste sábado, inclusive, foi pensado justamente para afastar os baderneiros.

Rebaixado para a segunda divisão, o West Ham lidera a segunda divisão inglesa com 14 pontos, somando quatro vitórias, dois empates e uma derrota em sete jogos. Já o Millwall, por sua vez, é o 12º colocado com dez pontos, com três vitórias, um empate e três derrotas em sete partidas. O favoritismo é do West Ham, mas o histórico do clássico pode mudar o cenário.