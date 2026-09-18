O Botafogo vai ter novidades para enfrentar o Mirassol, neste sábado (19), às 17h (de Brasília), no Maião, pela 28ª rodada do Brasileirão. Regularizado nesta sexta-feira (18), o atacante marroquino Hakim Ziyech foi relacionado pelo técnico Tite e pode fazer a sua estreia pelo Glorioso. O volante Christian Medina também está na lista, assim como o zagueiro Ferraresi que cumpriu suspensão na última partida.
Por outro lado, o lateral-direito Mateo Ponte e os atacantes Kadir e Matheus Martins não foram relacionados mais uma vez. O zagueiro Kaio Pantaleão, em transição após uma lesão multiligamentar, e o atacante Jordan Barrera, que só volta em 2027, completam a lista de desfalques. O lateral-esquerdo Paulinho, o volante Domingos Andrade e o centroavante Lucas Emanuel deixaram a lista de relacionados.
Um dos destaques do Marrocos na campanha semifinalista da Copa do Mundo de 2022, Ziyech estava no Wydad Casablanca, do Marrocos. No clube marroquino, foram 16 jogos, nove gols e uma assistência. Porém, ele rescindiu o contrato e ficou livre no mercado para assinar com o Botafogo. Desde a sua chegada, o jogador destacou o desejo de enfrentar um novo desafio na carreira.
Filho de pais marroquinos, Hakim Ziyech nasceu na Holanda e iniciou sua carreira no país. Revelado no Heerenveen, o atacante jogou nos holandeses Twente e Ajax, onde se destacou na campanha semifinalista da Liga dos Campeões na temporada 2018/19. O bom desempenho chamou a atenção do Chelsea, que desembolsou 40 milhões de euros (R$ 213,7 milhões na cotação da época).
No clube inglês, no entanto, oscilou, mas conquistou a Liga dos Campeões de 2020/21. Tanto em 2018 quanto em 2022, o atacante disputou a Copa do Mundo por Marrocos. Na edição de 2022, marcou um gol na campanha histórica da seleção marroquina, que ficou em 4º lugar. Em 2023, Ziyech atuou pelo Galatasaray, da Turquia, e depois atuou pelo Al Duhail, do Catar.
Relacionados do Botafogo:
GOLEIROS Cleber Lucas Gabriel Batista Warleson
DEFENSORES Alex Telles Arthur Chaves Ferraresi Justino Kadu Lucas Monzón Marçal Vitinho
MEIO-CAMPISTAS Allan Cristian Medina Danilo Edenilson Huguinho Montoro
ATACANTES Arthur Cabral Danilo Pereira Júnior Santos Kauan Toledo Lucas Villalba Tiquinho Soares Ziyech
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.