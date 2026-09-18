Tite - Vitor Silva / Botafogo

TiteVitor Silva / Botafogo

Publicado 18/09/2026 16:00

Novo treinador do Botafogo, Tite, de 65 anos, está liberado para fazer a estreia pelo clube carioca neste sábado (19), às 17h (de Brasília), no interior paulista, pelo Brasileiro. O gaúcho teve sua situação regularizada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e tem condições de estar à beira do campo.

Além de Tite, Matheus Bachi, filho e auxiliar do treinador, também foi regularizado e poderá executar o seu trabalho no banco de reservas do Botafogo. Hakim Ziyech, de 33 anos, reforço alvinegro, também poderá participar da partida.

Tite teve pouco tempo de contato com o elenco, depois de ter sido anunciado como reforço alvinegro. Ele dirigiu apenas uma atividade com o grupo completo nesta sexta-feira (17). Depois dessa partida, por conta da Data Fifa, o comandante terá tempo de trabalhar com os jogadores.

O clube de General Severiano, que só disputa o Brasileiro, irá voltar a entrar em campo no próximo dia 7 contra o Vasco, pela competição, no Nilton Santos. O clássico carioca irá acontecer às 20h30 (de Brasília).

Tite, que assinou contrato até o fim de 2028, estava sem trabalhar desde que deixou o Cruzeiro em março deste ano. O treinador teve uma passagem decepcionante e precoce pela Raposa, sendo demitido depois de quatro meses. Apesar disso, foi campeão mineiro pela clube celeste.



Antes disso, Tite ficou o ano de 2025 todo sem trabalhar. Ele dirigiu o Flamengo por 11 meses entre outubro de 2023 e setembro do ano seguinte. Campeão do Carioca, o gaúcho foi demitido durante a campanha vitoriosa do Rubro-Negro na Copa do Brasil, dando lugar a Filipe Luís.



O grande momento da carreira de Tite aconteceu nas temporadas de 2011 e 2012, quando comandando o Corinthians, ele conquistou o Brasileiro, a Libertadores e o Mundial de Clubes. Depois, o técnico voltou ao Timão em 2015, sendo campeão nacional novamente. O trabalho no clube paulista fez Tite chegar à seleção brasileira.



O técnico dirigiu a equipe pentacampeã nas Copas de 2018 e 2022. Apesar de um excelente retrospecto nas Eliminatórias, Tite só conseguiu um título: a Copa América de 2019. Nos Mundiais, o ele levou a Seleção para as quartas de finais, em duas oportunidades, sendo eliminado por Bélgica e Croácia.