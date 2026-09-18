TiteVitor Silva / Botafogo
Tite é regularizado, e pode estrear pelo Botafogo no sábado
Alvinegro entra em campo contra o Mirassol no fim de semana; posteriormente técnico terá mais tempo de trabalhar com o elenco
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Decisão da Justiça dos Estados Unidos declarou o empresário dono da Eagle Football Holdings Bidco, grupo que detém 90% das ações do Glorioso
Um centímetro! CBF detalha impedimento em gol anulado sobre o Botafogo
Carlos Vinicius, do Grêmio, marcou aos 48 minutos do segundo tempo, para empatar duelo com o Glorioso, mas o VAR o detectou adiantado
Arthur Chaves comemora primeiro jogo pelo Botafogo: ‘Muito feliz’
Zagueiro foi titular na vitória por 3 a 2 sobre o Grêmio, no Nilton Santos, em duelo adiado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
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