Filipe Luís segue invicto no comando do MonacoValery Hache / AFP
Monaco de Filipe Luís vence e reassume a liderança do Francês
Time do Principado teve três gols anulados, levou susto no segundo tempo, mas conseguiu a vitória e segue invicto na temporada
Xabi Alonso diz que ausência de brasileiro não é desculpa no Chelsea
Sem a presença de João Pedro, o clube inglês foi derrotado pelo Brentford por 3 a 0 em partida disputada nesta sexta-feira (18)
Clássico do filme Hooligans volta a acontecer após quase 15 anos
Millwall e West Ham se enfrentam neste sábado (19), às 8h30 (de Brasília), pela 8ª rodada da segunda divisão do Campeonato Inglês
Clássico entre Roma e Inter conta com participação de brasileiros
Carlos Augusto, Luís Henrique e Wesley representam o Brasil na partida que marca o encontro das duas melhores equipes do futebol italiano na temporada
Agentes de atacante do Fluminense desistem de processo contra ex-clube
Jogador, de 29 anos, chegou ao Tricolor no meio do ano passado e até o momento viveu altos e baixos com a camisa do clube
Vampeta compara elenco de Fluminense com Palmeiras: 'Não fica longe'
Ex-jogador e comentarista da Jovem Pan afirmou que a diferença entre os times não é tão grande e fez comparações entre os adversários
Xande de Pilares conta que amor pelo Flamengo o fez contrariar seu pai
Cantor, de 56 anos, também exaltou a importância do Galinho Zico na sua história pessoal: 'Inexplicável para quem viu jogar'
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