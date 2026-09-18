Filipe Luís segue invicto no comando do Monaco - Valery Hache / AFP

Filipe Luís segue invicto no comando do MonacoValery Hache / AFP

Publicado 18/09/2026 18:55

O Monaco de Filipe Luís reassumiu a liderança do Campeonato Francês . O time do Principado venceu o Lens por 2 a 1, nesta sexta-feira (18), na abertura da 5ª rodada da competição. Artilheiro da equipe, Paris Bruner abriu o placar aos 32 minutos e marcou o sexto gol na temporada. Matthieu Udol empatou para os visitantes no início da etapa final, mas Jonathan Gradit fez contra e garantiu a vitória dos monegascos.

Com o resultado, o Monaco chegou aos 13 pontos e voltou a ficar na ponta da tabela, à frente do Lille, que está em segundo lugar com dez pontos. O Lens, apesar da chegada do técnico Yannick Cahuzac, segue sem engrenar no campeonato e permanece na décima colocação. O time comandado por Filipe Luís volta a campo no dia 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília), contra o Toulouse, pela 6ª rodada do Francês.

O Monaco dominou o jogo. No primeiro tempo, os donos da casa pressionaram do início ao fim e tiveram as melhores oportunidades, enquanto o Lens não conseguiu acertar uma finalização sequer no gol. O time comandado por Filipe Luís teve dois gols anulados por impedimento até abrir o placar com Paris Brunner, aos 32 minutos.

No segundo tempo, o Monaco teve um terceiro gol anulado logo no início. Pouco depois, o Lens empatou o jogo Udol, que aproveitou a cobrança de escanteio de Thauvin. O time visitante cresceu e teve chances de virar com Hazard. Na reta final, Gradit marcou contra e garantiu a vitória do time comandado por Filipe Luís, que segue invicto na temporada.

Monaco invicto na temporada

O Monaco segue invicto na temporada 2026/27, somando os compromissos pelo Campeonato Francês e pela Liga Conferência. Até o momento, a equipe comandada por Filipe Luís ainda não perdeu: foram sete jogos, seis vitórias e apenas um empate. No período, foram 15 gols marcados e seis sofridos.