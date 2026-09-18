Luis de la Fuente é o técnico da seleção da Espanha desde 2022 - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Luis de la Fuente é o técnico da seleção da Espanha desde 2022Pierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 18/09/2026 18:16 | Atualizado 18/09/2026 21:15

Luis de la Fuente criticou o novo formato da Data Fifa e o aumento do número de compromissos durante a janela internacional. Em entrevista coletiva, o técnico da Espanha disse preferir o antigo modelo, no qual as seleções tinham apenas dois jogos e mais tempo para trabalhar.

"Não gosto disso, preferia o formato anterior. Teremos quatro jogos de grande demanda. Temos muitas viagens. Preferia o formato anterior, com mais descanso, e a onde a saúde dos jogadores era preservada", comentou.

A Espanha terá pela frente quatro compromissos pela Liga das Nações. A sequência começa no dia 26 de setembro, fora de casa, contra a Inglaterra. Na sequência, os espanhóis recebem a Croácia e a Tchéquia, em 29 de setembro e 3 de outubro, respectivamente, antes de encerrarem a série como visitantes, novamente diante dos croatas, em 6 de outubro.

Mesmo após conquistar a Copa do Mundo, De la Fuente espera manter a equipe em evolução. O comandante destacou a ambição do grupo e ressaltou a necessidade de apresentar um desempenho ainda melhor nos próximos desafios.

"Este grupo não para de querer vencer mais e melhorar. E vou dizer a eles quando chegarem aqui: 'O que fizemos no Mundial não é suficiente para continuar ganhando jogos e vencer a Inglaterra. Precisamos ser melhores. O que fizemos no Mundial já não basta para tentar vencer a próxima competição, o próximo jogo'", completou.



Para os próximos compromissos, o treinador promoveu quatro mudanças em relação ao elenco campeão mundial. Josep Martínez, Dean Huijsen, Fermín López e Roberto Fernández entraram nas vagas de Joan García, Llorente, Gavi e Borja Iglesias.

Confira a convocação completa

Goleiros: Unai Simón, David Raya e Josep Martínez;

Defensores: Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Dean Huijsen, Pedro Porro, Eric García, Cucurella e Grimaldo;

Meio-campistas: Rodri, Fabián Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Zubimendi, Álex Baena e Fermín López;

Atacantes: Oyarzabal, Ferran Torres, Dani Olmo, Roberto Fernández, Lamine Yamal, Víctor Muñoz, Nico Williams e Yeremy Pino.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato