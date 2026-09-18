Jorge Jesus convocou Cristiano Ronaldo - AFP

Jorge Jesus convocou Cristiano RonaldoAFP

Publicado 18/09/2026 15:30 | Atualizado 18/09/2026 15:44

"O desempenho dele no passado não conta, conta em termos de todo o histórico que ele tem. O desempenho dele (atual) e o de todos que vão me dizer quais decisões que tenho de tomar nos jogos e nos treinos. O Cris é um jogador como todos os outros. Se tem rendimento, joga. Se não tem rendimento, não joga", disse.

Jorge Jesus reforçou que o fato de Cristiano Ronaldo, que hoje tem 41 anos, ter conquistado diversos prêmios individuais no passado, não fará com que ele tenha vaga cativa na sua seleção.

"É assim que faço com todos. Que Cris tem um estatuto diferente? Tem! A carreira dele é diferente. Tem cinco, cinco bolas de ouro. Mas isso conta para as minhas decisões? Não. Conta nada, zero, mas que é diferente dos outros, é", disse.

Jorge Jesus trabalhou com Cristiano Ronaldo recentemente pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. Os dois participaram da temporada passada e levaram à equipe ao principal título nacional do país.

Convocação

Jorge Jesus anunciou nesta sexta-feira (18) a sua primeira convocação como técnico de Portugal. Ele foi contratado depois da Copa do Mundo de 2026 para substituir Roberto Martínez, que deixou o cargo em julho. O destaque é Cristiano Ronaldo, incluído na lista do novo treinador.

A relação conta com outros nomes de peso, como Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Neves e Vitinha.

A estreia do comandante à frente da seleção será contra o País de Gales, no dia 24 de setembro, pela primeira rodada da Liga das Nações. Na Data Fifa, os portugueses ainda vão encarar Noruega (duas vezes) e Dinamarca.

Na última Copa do Mundo, Portugal esteve no Grupo K. A seleção europeia empatou com RD Congo (1 a 1) e Colômbia (0 a 0), e atropelou o Uzbequistão (5 a 0). Assim, chegou a cinco pontos, na vice-liderança da chave, e avançou à segunda fase - etapa na qual eliminou a Croácia (2 a 1). No entanto, perdeu para a Espanha (1 a 0) nas oitavas de final e deu adeus ao torneio internacional.