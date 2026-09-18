"O desempenho dele no passado não conta, conta em termos de todo o histórico que ele tem. O desempenho dele (atual) e o de todos que vão me dizer quais decisões que tenho de tomar nos jogos e nos treinos. O Cris é um jogador como todos os outros. Se tem rendimento, joga. Se não tem rendimento, não joga", disse.
"É assim que faço com todos. Que Cris tem um estatuto diferente? Tem! A carreira dele é diferente. Tem cinco, cinco bolas de ouro. Mas isso conta para as minhas decisões? Não. Conta nada, zero, mas que é diferente dos outros, é", disse.
Jorge Jesus trabalhou com Cristiano Ronaldo recentemente pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. Os dois participaram da temporada passada e levaram à equipe ao principal título nacional do país.
Convocação
Jorge Jesus anunciou nesta sexta-feira (18) a sua primeira convocação como técnico de Portugal. Ele foi contratado depois da Copa do Mundo de 2026 para substituir Roberto Martínez, que deixou o cargo em julho. O destaque é Cristiano Ronaldo, incluído na lista do novo treinador.
A relação conta com outros nomes de peso, como Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Neves e Vitinha. A estreia do comandante à frente da seleção será contra o País de Gales, no dia 24 de setembro, pela primeira rodada da Liga das Nações. Na Data Fifa, os portugueses ainda vão encarar Noruega (duas vezes) e Dinamarca.
Na última Copa do Mundo, Portugal esteve no Grupo K. A seleção europeia empatou com RD Congo (1 a 1) e Colômbia (0 a 0), e atropelou o Uzbequistão (5 a 0). Assim, chegou a cinco pontos, na vice-liderança da chave, e avançou à segunda fase - etapa na qual eliminou a Croácia (2 a 1). No entanto, perdeu para a Espanha (1 a 0) nas oitavas de final e deu adeus ao torneio internacional.
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