Luis de la Fuente, técnico da Espanha, ergue o troféu da Copa do Mundo - Justin Setterfield / Getty Images via AFP

Luis de la Fuente, técnico da Espanha, ergue o troféu da Copa do MundoJustin Setterfield / Getty Images via AFP

Publicado 15/09/2026 17:44

Luis de la Fuente é unanimidade no comando da seleção espanhola de futebol. O treinador revolucionou a esquadra nacional, conquistou os títulos da Eurocopa de 2024 e da atual edição da Copa do Mundo , em 2026, e agora terá a oportunidade de seguir no comando até 2030, quando o Mundial será dividido entre o país, Portugal, Marrocos, Argentina, Uruguai e Paraguai.

Segundo programas esportivos da 'RTVE', que também gere a Rádio Nacional da España (RNE), outra a divulgar o acordo, De la Fuente se acertou com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) para ampliar seu vínculo que se encerraria após a Eurocopa de 2028 por mais duas temporadas.



As emissoras trouxeram que o acordo deve ser assinado nos próximos dias e deve ser oficializado até sexta-feira (18), quando sairão os primeiros convocados para a rodada de estreia da Liga das Nações após a conquista da Copa do Mundo.

Leia mais: Dembélé rebate Mbappé e gera atrito na seleção francesa, diz jornal



A ideia seria chamar os 26 campeões mundiais, mas Marcos Llorente anunciou sua aposentadoria da seleção e deve ser baixa, a menos que o treinador opte por uma homenagem ao jogador de 31 anos, que defende o Atlético de Madrid. A ideia seria chamar os 26 campeões mundiais, mas Marcos Llorente anunciou sua aposentadoria da seleção e deve ser baixa, a menos que o treinador opte por uma homenagem ao jogador de 31 anos, que defende o Atlético de Madrid.

A Espanha estará no Grupo C da Liga nas Nações e enfrentará, nesta Data Fifa, Inglaterra (dia 26 de setembro, em Wembley), Croácia (dias 29, em casa, e 6 de outubro, fora) e República Tcheca (dia 3 de outubro, em Praga).

Serão grandes testes para De la Fuente, que soma 49 jogos no comando da Espanha, com somente duas derrotas, a última em 2024, para a Colômbia. A série invicta atual é de 38 jogos, a maior de uma seleção, superando as 37 da Itália. Sob a batuta do treinador, foram 37 vitórias, 10 empates e somente dois reveses.