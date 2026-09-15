Arbitragem marcou clássico entre Manchester United e Manchester City - Paul Ellis / AFP

Arbitragem marcou clássico entre Manchester United e Manchester CityPaul Ellis / AFP

Publicado 15/09/2026 16:11



Matt Donohue, responsável pelo VAR no clássico entre Manchester United e Manchester City, não será escalado na próxima rodada do Campeonato Inglês. A medida ocorre após a arbitragem inglesa admitir um erro na análise do lance que resultou no gol da vitória por 1 a 0 dos Citizens.

Blake Antrobus, auxiliar de Donohue na cabine de vídeo, também ficará de fora. Segundo informações do jornal britânico 'Daily Mail', a decisão partiu de Howard Webb, diretor da Pro Ref, comissão responsável pela arbitragem na primeira divisão inglesa.

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A falha ocorreu aos 15 minutos do segundo tempo, quando o gol de Haaland foi inicialmente anulado por impedimento. A revisão apontou que o norueguês estava em condição regular, mas Enzo Fernández, que participou da jogada, permanecia em posição irregular. A falha ocorreu aos 15 minutos do segundo tempo, quando o gol de Haaland foi inicialmente anulado por impedimento. A revisão apontou que o norueguês estava em condição regular, mas Enzo Fernández, que participou da jogada, permanecia em posição irregular.

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O argentino tentou alcançar a bola antes dela chegar ao centroavante e disputou o lance com Lisandro Martínez. Mesmo sem tocar na bola, porém, sua movimentação poderia configurar interferência sobre o adversário, situação que deveria ter sido avaliada pelo árbitro Michael Oliver no monitor. O argentino tentou alcançar a bola antes dela chegar ao centroavante e disputou o lance com Lisandro Martínez. Mesmo sem tocar na bola, porém, sua movimentação poderia configurar interferência sobre o adversário, situação que deveria ter sido avaliada pelo árbitro Michael Oliver no monitor.

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A equipe de vídeo considerou apenas se Fernández havia tocado na bola e, por isso, não recomendou a revisão do lance. Em avaliação posterior, entende-se que o VAR deveria ter chamado Oliver para decidir se a participação do meio-campista prejudicou a ação de Martínez. A equipe de vídeo considerou apenas se Fernández havia tocado na bola e, por isso, não recomendou a revisão do lance. Em avaliação posterior, entende-se que o VAR deveria ter chamado Oliver para decidir se a participação do meio-campista prejudicou a ação de Martínez.

Além de ficar fora da próxima rodada do Campeonato Inglês, Donohue também não foi escalado para a Copa da Liga Inglesa. Com a Data Fifa se iniciando após o fim de semana, o árbitro de 37 anos só deve voltar a atuar em outubro.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Theo Faria