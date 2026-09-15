Rafa câmara foi à pista com a Ferrari SF-25, modelo utilizado na temporada passadaReprodução de redes sociais
Perto da Fórmula 1, Rafa Câmara faz teste com carro da Ferrari
Piloto brasileiro que disputa o título da F-2 é forte candidato para assumir a vaga de Ocon na Haas, na temporada de 2027
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