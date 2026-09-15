Rafa câmara foi à pista com a Ferrari SF-25, modelo utilizado na temporada passada - Reprodução de redes sociais

Rafa câmara foi à pista com a Ferrari SF-25, modelo utilizado na temporada passadaReprodução de redes sociais

Publicado 15/09/2026 14:08

Rafa Câmara realizou nesta terça-feira (15) mais um teste com um carro de Fórmula 1 , desta vez da Ferrari. O brasileiro foi à pista no circuito de Ímola, na Itália, com o modelo utilizado pela escuderia durante a temporada de 2025.

A atividade faz parte do programa de desenvolvimento de jovens pilotos da equipe italiana. Câmara integra a Ferrari Driver Academy desde 2022 e é tratado como uma das principais promessas do grupo para alcançar a Fórmula 1.

Esse foi mais um contato do piloto com um equipamento da principal categoria do automobilismo mundial. Em junho, ele já havia participado de uma sessão semelhante no circuito de Barcelona.

O teste acontece em um momento decisivo para o futuro do brasileiro. Câmara disputa a temporada da Fórmula 2 e aparece entre os candidatos a uma vaga no grid da F1 em 2027, especialmente na Haas, equipe que utiliza motores Ferrari.

Recentemente, ele também foi avaliado pela Haas em Portimão e apresentou desempenho competitivo na comparação com outros pilotos. A definição da equipe, entretanto, envolve fatores técnicos, financeiros e comerciais.

Campeão da Fórmula 3 em 2025, Câmara tenta se tornar mais um brasileiro no grid da Fórmula 1. A quilometragem acumulada com o carro da Ferrari é considerada importante para sua adaptação à potência, aos sistemas e à complexidade dos monopostos da categoria