Troféu da Liga dos Campeões - Valentin Flauraud / AFP

Troféu da Liga dos CampeõesValentin Flauraud / AFP

Publicado 15/09/2026 12:46

A final de 2028 será disputada na Allianz Arena. A casa do Bayern de Munique já recebeu o jogo mais importante do futebol europeu em 2012, quando o Chelsea superou o clube alemão nos pênaltis, e em 2025, na vitória do Paris Saint-Germain sobre a Inter de Milão.Em 2029, a decisão retornará ao Camp Nou depois de 30 anos. O estádio do Barcelona, que passa por uma ampla reforma, recebeu as finais de 1989 e 1999. A expectativa é que as obras estejam completamente concluídas antes do evento, com a capacidade ampliada para aproximadamente 105 mil pessoas. A escolha foi confirmada pela Uefa.O Camp Nou superou Wembley na disputa para sediar a final de 2029. A escolha representa uma importante vitória institucional para o Barcelona, que pretende transformar o estádio modernizado em uma das principais arenas esportivas da Europa.