No jogo de ida, Hulk marcou o segundo gol da vitória do Fluminense sobre o Platense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

No jogo de ida, Hulk marcou o segundo gol da vitória do Fluminense sobre o PlatenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 15/09/2026 09:55

nesta terça-feira (15), às 19h (de Brasília). O Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina, será o palco do confronto que tem o time brasileiro como grande favorito, após Platense x Fluminense definirá o primeiro classificado para a semifinal da Libertadores de 2026,. O Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina, será o palco do confronto que tem o time brasileiro como grande favorito, após vencer por 2 a 0 no Maracanã.

Onde assistir a Platense x Fluminense



A partida terá transmissão da ESPN (TV fechada) e da Dinsey+ (streaming).



Provável escalação do Tricolor



Após a vitória com gols de Nonato e Hulk, o Fluminense tem uma vantagem importante. Pode perder por até um gol de diferença fora de casa que se classifica. E, caso tenha uma derrota por dois gols de saldo, a disputa vai para os pênaltis.



Depois de poupar o time na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, pelo Brasileirão, Marcão terá os retornos dos titulares. A tendência é que Cannobio, que cumpriu suspensão no jogo no Maracanã, volte no lugar de Kevin Serna.



Uma mudança certa é o retorno de Hércules, já que Nonato está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além do volante, os outros desfalques são por problemas físicos: Ignácio (lesão de grau 2 na região anterior da coxa esquerda), Alisson (com a preparação física), John Kennedy (ligamento cruzado anterior do joelho direito) e Germán Cano (lesão de grau 3 na parte posterior da coxa direita).



Com isso, a provável escalação do Fluminense é: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio (Serna), Soteldo e Hulk.



Como deve jogar o time argentino



Já o técnico Martín Palermo terá desfalques importantes para tentar vencer por três gols de diferença e obter a classificação inédita. Titular no Rio, o zagueiro Victor Cuesta recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Já Luciano Giménez segue em recuperação de luxação no ombro direito.



A provável escalação do Platense é: Cozzani; Agustín Lagos, Vasquez, Mateo Mendia e Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Martín Barrios; Togni, Sepúlveda e Nicolás Retamar.



Para conseguir o resultado, a equipe argentina espera que desta vez o fator casa faça a diferença, o que ainda não aconteceu nesta Libertadores. Dos quatro jogos como mandante, venceu apenas um, com dois empates e uma derrota para um clube brasileiro (Corinthians).

Arbitragem da partida



Árbitro: Cristian Garay (Chile)

Assistentes: Claudio Urrutia (Chile) e Carlos Poblete (Chile)



Quarto árbitro: Diego Flores (Chile)



VAR: Juan Sepúlveda (Chile)