No jogo de ida, Hulk marcou o segundo gol da vitória do Fluminense sobre o PlatenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Platense x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações
Tricolor disputa o jogo de volta das quartas de final da Libertadores e tem boa vantagem no confronto com a equipe argentina
Onde assistir a Platense x Fluminense
Provável escalação do Tricolor
Como deve jogar o time argentino
Arbitragem da partida
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Centroavante argentino, de 27 anos, que marcou no último sábado (12) contra o Atlético Mineiro, não atuava pelo Fluminense há mais de um mês
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