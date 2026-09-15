Rodri em campo pelo BarcelonaJosep Lago / AFP

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Pedro Logato
Destaque da última Copa do Mundo, o meia Rodri, de 30 anos, retornou ao futebol espanhol depois da competição. Desejado pelo Real Madrid, ele acabou acertando com o Barcelona. A situação rendeu perguntas a José Mourinho sobre o atleta, e o português acabou não sendo tão caloroso. Apesar disso, Rodri contou que teve conversas com o técnico do clube da capital espanhola.
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"Não acho apropriado revelar uma conversa privada, mas ele expressou claramente sua vontade de que eu fosse e o que eu poderia contribuir para a equipe. A interação foi muito boa. Quando tomei minha decisão, também liguei para agradecer pelo interesse e pela forma como me tratou", afirmou Rodri ao Mundo Deportivo.
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José Mourinho para defender a qualidade do elenco do Real Madrid chegou a dizer que seu clube não tinha necessidade da contratação do atual meia do Barcelona.
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"Não preciso do Rodri. Temos soluções, jogadores de qualidade. Vitórias são conquistadas em campo, são conquistadas com títulos", afirmou o técnico no mês passado.
Rodri deixou claro que o acerto com o Real Madrid não aconteceu porque ele preferiu atuar pelo Barcelona. O meia, que foi eleito o melhor atleta da última Copa do Mundo, já havia sido o vencedor do prêmio Bola de Ouro na temporada de 2024.
"Não foi uma decisão fácil; dizer não ao Real Madrid não é fácil, especialmente porque eles me trataram excepcionalmente bem. No final, a liderança de Deco e Hansi me convenceu", afirmou o meia.
O meia também deixou claro a sua admiração por José Mourinho e destacou a qualidade do Real Madrid, que é considerado por ele um dos principais elencos do mundo.
"Acho que ele é um técnico fantástico; mostrei meu valor em todos os lugares por onde ele passou durante seus períodos de sucesso, e o Real Madrid será um adversário difícil neste campeonato", contou.
Reforço do Barcelona para a atual temporada, Rodrio junho de 2030. A operação junto ao Manchester City acabou sendo finalizada em 75 milhões de euros (cerca de R$ 453 milhões).