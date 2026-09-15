Rodri em campo pelo BarcelonaJosep Lago / AFP
Rodri conta que conversou com Mourinho e cita 'não' ao Real: 'Difícil'
Jogador, de 30 anos, que foi eleito o melhor da última Copa do Mundo preferiu atuar no Barcelona; espanhol citou participação de Deco
Rodri conta que conversou com Mourinho e cita 'não' ao Real: 'Difícil'
Jogador, de 30 anos, que foi eleito o melhor da última Copa do Mundo preferiu atuar no Barcelona; espanhol citou participação de Deco
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