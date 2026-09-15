Cristiano Ronaldo em treino pelo Al-Nassr Foto: Divulgação
Cristiano Ronaldo faz parceria com dono do Milan para comprar Al-Nassr
Craque português atua pelo clube saudita desde o início de 2023 e busca ampliar o portfólio de investimentos fora de campo
Pedro Emanuel diz que 'queria São Januário' na semi da Sul-Americana
Após classificação sobre o Santa Fe, técnico do Vasco revelou que preferia jogar a semifinal do torneio no estádio, ao invés do Maracanã
Vascaínos projetam semifinal de Sul-Americana no Maracanã
Torcedores pensam em alternativa para mandar a semifinal da comepetição; São Januário não tem a capacidade mínima necessária
Bruno Duarte e David celebram gols decisivos em classificação do Vasco
Centroavantes balançaram as redes na vitória por 2 a 0 sobre o Santa Fe, da Colômbia, que selou a vaga na semifinal da Sul-Americana
Herói do Fluminense, Canobbio destaca mudança de postura e celebra vaga
Atacante uruguaio marcou o gol que garantiu a classificação do Tricolor das Laranjeiras à semifinal da Libertadores de 2026
Marcão reconhece dificuldades e vê lições em classificação do Fluminense
Tricolor sofreu 2 a 0 no primeiro tempo e perdeu a vantagem do jogo de ida, mas reagiu na etapa final e conseguiu a vaga na semifinal
Ovacionado, Saldivia vive redenção no Vasco: 'Bom me sentir querido'
Zagueiro deu assistência para Bruno Duarte, que abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Santa Fe, da Colômbia, pela Sul-Americana