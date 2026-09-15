Dembélé em ação pelo Paris Saint-Germain - Geoffroy Van der Hasselt / AFP

Dembélé em ação pelo Paris Saint-GermainGeoffroy Van der Hasselt / AFP

Publicado 15/09/2026 14:20

A Copa do Mundo não acabou, mas o clima entre dois jogadores da seleção francesa parece não ser dos melhores. O atacante Ousmane Dembélé, de 29 anos, rebateu uma declaração de Kylian Mbappé, de 27 anos, sobre a expectativa que os dois tinham no começo de suas carreiras. A situação tem como plano de fundo o prêmio "Bola de Ouro", da revista France Football.

"Como disse, nunca fui “o escolhido”, mas trabalhei muito. E no ano passado fui recompensado", afirmou o jogador do PSG em entrevista ao jornal espanhol "Mundo Deportivo".

A possível rixa entre os dois tem a ver com a premiação francesa. Dembélé e Mbappé são considerados possíveis vencedores da honraria concedida pela France Football. O atacante do PSG já foi escolhido com o melhor jogador do mundo no ano passado, mas a vitória seria inédita para o astro do Real Madrid.

Mbappé abordou a situação ao ser questionado sobre o protagonismo maior que sempre teve no futebol francês não ter sido convertido em honrarias individuais.

"Ele [Dembélé] sempre foi visto como um jogador talentoso. Eu sempre fui visto como o escolhido. Cheguei ao topo imediatamente, muito cedo. Ele teve uma trajetória diferente, com lesões, mas compensou bem", afirmou em entrevista ao jornal "L'Equipe".

De acordo com informações do próprio "Mundo Deportivo", a situação mostra um atrito entre os dois franceses, que são amigos e companheiros de seleção. O jornal espanhol destaca ainda que as declarações não teriam agradado o staff de Mbappé.

O jogador do Real Madrid não deverá se manifestar publicamente sobre a resposta de Dembélé. A seleção francesa, que agora tem Zinedine Zidade como técnico, espera que haja uma conversa entre eles durante a Data Fifa deste mês de setembro.

A disputa pelo Bola de Ouro promete ser acirrada. Dembélé, vencedor da edição de 2025, conquistou novamente a Liga dos Campeões com o PSG. Mbappé, que foi o artilheiro da Copa do Mundo, também aparece entre os candidatos, enquanto Lamine Yamal também aparece como uma possibilidade por ser o representante da Espanha, campeão mundial. O vencedor do prêmio será anunciado em 26 de outubro.