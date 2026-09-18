Xabi Alonso viu Chelsea ser derrotado - AFP

Xabi Alonso viu Chelsea ser derrotadoAFP

Publicado 18/09/2026 22:45

Depois da derrota por 3 a 0 para o Brentford neste sexta-feira (18), pelo Campeonato Inglês, o treinador do Chelsea, Xabi Alonso, afirmou que a ausência de João Pedro na partida não pode ser utilizada como justificativa para a atuação ruim dos Blues.

"João Pedro fora? Sem desculpas. Precisamos nos olhar nos olhos e saber que temos que trabalhar e melhorar porque ainda há um longo caminho a percorrer", disse o espanhol.

O atacante João Pedro, do Chelsea, sofreu um estiramento no ligamento colateral medial (LCM) do joelho e desfalcará a equipe por cerca de três a quatro semanas. O jogador foi cortado por Carlo Ancelotti dos amistosos do Brasil contra Austrália e Índia, que irão ocorrer neste mês. O volante Martinelli do Fluminense foi convocado em seu lugar.

O brasileiro vinha sendo o grande destaque do Chelsea neste começo de temporada. Ele anotou três gols e três assistências em cinco jogos. Sem João Pedro, os Blues sofreram sua derrota mais impactante neste começo de trabalho de Xabi Alonso.

A relação com o espanhol, inclusive, tem empolgado João Pedro. O brasileiro, de 24 anos, afirmou que a chegada do novo treinador mudou o clima no vestiário do Chelsea. O próprio atacante teria sido convencido a permanecer no clube inglês pelo comandante.

O centroavante recebeu uma consulta do Barcelona na última janela de transferências. João Pedro havia comunicado seu desejo de mudar de ares, porém, acabou sendo convencido a seguir. Posteriormente, o brasileiro renovou seu contrato com o Chelsea.

No total, ele já defendeu o clube londrino em 56 jogos, anotou 28 gols e deu nove assistências. Apesar dos números excelentes, João Pedro acabou sendo preterido por Carlo Ancelotti na última Copa do Mundo. O italiano deixou o centroavante de fora em uma escolha que casou bastante polêmica entre os torcedores, principalmente no futebol europeu.