Arthur Goulart projetou acesso no Catar - Divulgação

Arthur Goulart projetou acesso no CatarDivulgação

Publicado 17/09/2026 21:00 | Atualizado 18/09/2026 02:54

O zagueiro Arthur Goulart está de casa nova. Após passagem pelo futebol ucraniano na temporada passada, o brasileiro de 20 anos acertou com o Mesaimeer Sports Club, do Catar, e colocou o acesso à elite como o principal objetivo do ano.

O defensor assinou contrato até o fim da temporada 2026/27, com possibilidade de renovação por mais um ano. Até o momento, ele disputou duas das três partidas do clube na Qatar Stars League 2.

"O objetivo principal, sem dúvida alguma, é buscar o tão sonhado acesso para a primeira divisão. Espero deixar meu nome marcado na história do clube, um legado, uma história... Creio que será uma temporada repleta de feitos positivos. As expectativas são as melhores possíveis, quero desempenhar o máximo possível e ajudar minha equipe com tudo o que eu puder. Estou muito feliz por essa oportunidade e confiante neste novo ciclo", afirmou o atleta.

Para conquistar o acesso à primeira divisão, o Mesaimeer precisa conquistar o título da QSL 2. Caso termine a competição na vice-liderança, o clube disputará o playoff de acesso com o penúltimo colocado da elite ao final da temporada.

Sede da Copa do Mundo há quatro anos, o Catar usufrui de boa parte das instalações do torneio realizado em 2022. Segundo o jogador, as estruturas encontradas foram ótimas, o que aumenta as chances de desempenhar um bom futebol.

"As primeiras impressões me agradaram bastante, a estrutura aqui para o jogador crescer como profissional é muito boa. Isso nos dá mais vontade de trabalhar. Agora tenho que aproveitar o máximo possível e ser feliz vestindo essa camisa", finalizou o atleta.

Antes de pensar novamente na Qatar Stars League 2 e no acesso à elite, o Mesaimeer volta as atenções para a Copa da Liga do Catar. No dia 22, o clube enfrenta o Al-Waab. Pelo Campeonato Catari, o próximo adversário será o Al-Gharafa II, no dia 14 de outubro.