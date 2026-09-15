Messi terá jogo de despedida pela seleção argentina - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Messi terá jogo de despedida pela seleção argentinaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 15/09/2026 17:15 | Atualizado 15/09/2026 20:00

A relação entre Lionel Messi e a seleção argentina terá uma noite de despedida: o craque dirá adeus aos torcedores no amistoso que a 'Albiceleste' vai disputar contra o Benin, em 6 de outubro, em Buenos Aires.



O anúncio ocorre duas semanas depois de Messi, de 39 anos, anunciar "com dor na alma" sua aposentadoria da seleção, que conduziu à glória na Copa do Mundo de 2022 e ao vice-campeonato mundial em 2014 e em 2026.





"Decidimos convidar o melhor jogador do mundo, o símbolo da nossa seleção, o nosso capitão Lionel Andrés Messi, para que ele possa ter a despedida que realmente merece", disse nesta terça-feira (15) o presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia, em um vídeo publicado na rede social X.



A jogo contra o Benin será disputado no estádio Monumental, casa do River Plate. Tapia convidou "todos os campeões mundiais" de 2022 para acompanhar Messi em sua despedida definitiva.



"Depois de receber a confirmação de Lionel, convidamos todos os campeões do mundo que participaram com ele da Copa do Catar, em 2022, para que, com suas famílias, o acompanhem na partida, que será inesquecível", disse o dirigente.



A Argentina iniciará uma série de três amistosos contra a Bolívia, em 30 de setembro, no estádio Mario Alberto Kempes, na província de Córdoba. Leia mais: Campeão do mundo, Luis de la Fuente renova com a Espanha até 2030 "Decidimos convidar o melhor jogador do mundo, o símbolo da nossa seleção, o nosso capitão Lionel Andrés Messi, para que ele possa ter a despedida que realmente merece", disse nesta terça-feira (15) o presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia, em um vídeo publicado na rede social X.A jogo contra o Benin será disputado no estádio Monumental, casa do River Plate. Tapia convidou "todos os campeões mundiais" de 2022 para acompanhar Messi em sua despedida definitiva."Depois de receber a confirmação de Lionel, convidamos todos os campeões do mundo que participaram com ele da Copa do Catar, em 2022, para que, com suas famílias, o acompanhem na partida, que será inesquecível", disse o dirigente.A Argentina iniciará uma série de três amistosos contra a Bolívia, em 30 de setembro, no estádio Mario Alberto Kempes, na província de Córdoba.