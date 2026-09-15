Gakpo celebra gol marcado pelo Liverpool sobre o Tottenham, em Anfield - Paul Ellis / AFP

Gakpo celebra gol marcado pelo Liverpool sobre o Tottenham, em AnfieldPaul Ellis / AFP

Publicado 15/09/2026 18:49

Três lindas finalizações, ambas sem chances de defesa, marcaram a sofrida classificação do Liverpool à quarta fase da Copa da Liga Inglesa. Nesta terça-feira, em Anfield, o maior campeão da competição, com 10 taças, despachou o instável Tottenham com triunfo por 3 a 1 em apresentação modesta. Já o Arsenal não tomou conhecimento do Ipswich Town, carimbando a vaga com goleada por 4 a 2.



Mac Allister, mandando no ângulo, Gakpo, driblando o zagueiro e batendo colocado e Szoboszlai, em chutaço de longa distância, na gaveta, anotaram para o Liverpool. Gallagher anotou dos visitantes, que pararam em bela apresentação de Mamardashvili.



As equipes pisaram no gramado de Anfield sob pressão pelos tropeços na largada da Premier League. Na oitava colocação, o invicto Liverpool empatou três de seus quatro jogos, enquanto o Tottenham, com o brasileiro Richarlison encostado no elenco, buscava redenção após perder duas, empatar outras duas e amargar a 17º posição. A goleada por 5 a 1 na estreia da Copa da Liga Inglesa era o que o time tinha a celebrar.



Mais desesperado, o Tottenham foi quem assumiu as ações nos minutos iniciais. Investindo nos 'chuveirinhos', não conseguia encaixar a finalização. Porém, quando o fez por baixo, Bergvall apareceu livre para concluir a bola para trás e exigiu milagre de Mamardashvili, goleiro das Copas, na vaga de Alisson.



Estranhamente, o Liverpool não explorava a força da torcida no lotado Anfield e sofria para superar o meio-campo. Bem por isso, busca contratar o brasileiro Rayan. No primeiro bom ataque, o centroavante Koumas saiu cara a cara e foi a vez de Dúbravka defender com excelência. Com quatro atacantes esbarrando na parede defensiva, Mac Allister apareceu de surpresa e mandou no ângulo para tirar o zero do placar.



Em vantagem, mas jogando abaixo do esperado, o Liverpool queria mais e se desguarneceu na defesa, dando um contra-ataque precioso aos visitantes. Kudus, na pequena área, desviou o cruzamento para o alto e se lamentou muito.



O castigo veio após o intervalo. O Liverpool tratou com carinho a posse de bola e, após muitos passes, ela chegou em Gakpo. O atacante cortou o zagueiro e soltou uma bomba, indefensável. O holandês nem sequer comemorou.



Mamardashvili voltou a trabalhar bem, para nova frustração do ataque do Tottenham. O goleiro se destacava, mas errou em saída após escanteio e Gallagher descontou, sozinho, de cabeça. O alívio poderia vir após saída errada da zaga. Szoboszlai recebeu sozinho e falhou na definição.



Um temporal caía em Liverpool nos minutos finais e Mamardashvili se redimiu em grande estilo, salvando a batida de Marmoush, cara a cara, de mão trocada. A pressão era grande, mas os mandantes resistiram e ainda viram Szoboszlai anotar mais um golaço na partida, dominando no peito e batendo de muito longe para confirmar um duro avanço.

Arsenal arrasa Ipswich Town e se classifica

Mesmo atuando fora de casa, o Arsenal não teve trabalho para desbancar o Ipswich Town, com vitória imponente por 4 a 2. Dowman (2), Madueke e Merino anotaram os gols dos Gunners.



O técnico Mikel Arteta se deu ao luxo de poupar titulares importantes, casos de Odegaard, Saka e Havettz e mesmo assim viu a equipe encaminhar rápido a vaga, com dois gols em somente 15 minutos.



Dowman roubou a bola no meio-campo, tabelou, deixou o zagueiro no chão com lindo drible e anotou um belo gol logo aos seis minutos. Pressionando a saída de bola, o Arsenal aproveitou novo erro dos mandantes, Madueke recebeu livre e ampliou aos 15.



O Arsenal voltou do descanso ligado e transformou a vitória em goleada em apenas 10 minutos. Dowman anotou seu segundo na partida, desta vez em batida colocada, enquanto Merino finalizou de fora da área e a bola morreu na rede após tocar na trave. Mehmeti e Akpom ainda descontaram.