Gol perdido pelo Vinicius Júnior - Reprodução/X

Gol perdido pelo Vinicius JúniorReprodução/X

Publicado 15/09/2026 18:57 | Atualizado 15/09/2026 19:07

O atacante brasileiro Vini Jr protagonizou um lance incomum e surpreendeu muitos torcedores nas redes sociais. No primeiro minuto na vitória do Real Madrid por 3 a 2 sobre o Elche , nesta terça-feira (15), pelo Campeonato Espanhol, o camisa 7 perdeu uma chance clara após um passe de Arda Güler.

O começo de temporada de Vini Jr está sendo considerado bem abaixo das expectativas, principalmente após a renovação milionária que recebeu do Real Madrid. O gol perdido levou a web à loucura e rendeu muitas críticas ao brasileiro, que é o principal nome da Seleção neste momento.

Meu Deus, Vini pic.twitter.com/e5dncmtRFe https://t.co/KgNmu9lF1Q — Planeta do Flamengo (@fla_infos) September 15, 2026

O camisa 7 não conseguiu participar de nenhum dos três gols da equipe e foi substituído aos 23 minutos do segundo tempo pelo marroquinho Brahim Díaz. Na saída de campo, Vini Jr recebeu algumas vaias dos torcedores espanhóis. O camisa 7 não conseguiu participar de nenhum dos três gols da equipe e foi substituído aos 23 minutos do segundo tempo pelo marroquinho Brahim Díaz. Na saída de campo, Vini Jr recebeu algumas vaias dos torcedores espanhóis.

"Meu deus do céu, o que está acontecendo com Vini? Ta todo engessado, nem parece que é ele mesmo que loucura. Espero que consiga melhorar logo", disse um internauta por meio do "X", após o fim da partida.

Temporada até o momento

Em sete partidas nesta temporada, Vini Júnior tem um gol marcado e três assistências. O Real Madrid ocupa a segunda colocação no Campeonato Espanhol, atrás apenas do Barcelona. Já na Liga dos Campeões, venceu a Inter de Milão por 2 a 1, no Santiago Bernabéu.

Mesmo que os números sejam bons, as atuações estão sendo consideradas abaixo do que se é esperado do atacante. Na última temporada, ele ficou entre os 20 melhores do mundo na votação da France Football para a Bola de Ouro. Em 2024, bateu na trave e perdeu para o meia espanhol Rodri.

A renovação

Após o fim da Copa do Mundo de 2026, o Real Madrid renovou o contrato com Vini Jr e encerrou uma longa novela. O atacante brasileiro tinha vínculo até junho de 2027 e tinha proposta do Arsenal, da Inglaterra. A negociação demorou bastante por conta de uma divergência entre os valores.

Em meio a concorrência do Arsenal, o Real Madrid acelerou as conversas pela renovação e chegou a um acordo. Com isso, Vini Jr receberá R$ 118,7 milhões anuais e tem, agora, um dos maiores vencimentos do elenco, ficando atrás apenas de Mbappé.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza