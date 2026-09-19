Thiago Neves chegou a comandar o time profissional do Bangu em duas oportunidades - Divulgação / João Gama / Bangu

Thiago Neves chegou a comandar o time profissional do Bangu em duas oportunidadesDivulgação / João Gama / Bangu

Publicado 19/09/2026 21:24 | Atualizado 19/09/2026 21:25

O Bangu anunciou neste sábado (19) que Thiago Neves não é mais o técnico do time sub-20. As partes encerraram o vínculo em comum acordo. O ex-jogador havia sido contratado em março deste ano e chegou a comandar a equipe profissional em duas oportunidades.

"Quero agradecer ao Bangu por ter aberto as portas para mim. Em comum acordo, decidi encerrar o vínculo para focar em outros projetos profissionais. Não foi uma decisão fácil, mas que tomei depois de conversar com a minha família. Meu eterno respeito e gratidão à instituição que abriu as portas para o meu início de carreira fora dos gramados", escreveu o ex-jogador, nas redes sociais.

A nota oficial do Bangu

"O Bangu Atlético Clube e o técnico Thiago Neves decidiram, em comum acordo, encerrar o vínculo profissional.



O clube agradece ao profissional pelo trabalho desenvolvido, pela dedicação e pela contribuição durante o período em que esteve à frente do elenco.

O Bangu 2030 é um projeto institucional construído com responsabilidade, profissionalismo e respeito às pessoas. O trabalho segue, com serenidade e foco nos próximos compromissos.



A definição do novo comando técnico será comunicada oportunamente."

A trajetória de Thiago Neves





Na Espanha, aprendeu mais sobre a filosofia de formação de La Masía, a base do clube catalão. No Brasil, fez o mesmo no Bahia, além de ter ficado um período acompanhando o trabalho de Fernando Diniz no Thiago Neves concluiu o curso da CBF apenas da Licença B, o que o permite trabalhar somente com as categorias de base. O treinador também fez o curso de Gestão Esportiva na entidade e no Instituto Johan Cruyff, do Barcelona, onde passou por um período de observação com Deco, atual diretor de futebol.Na Espanha, aprendeu mais sobre a filosofia de formação de La Masía, a base do clube catalão. No Brasil, fez o mesmo no Bahia, além de ter ficado um período acompanhando o trabalho de Fernando Diniz no Vasco e em outros clubes.

Desejo de treinar o Fluminense

O antigo meia-atacante fez história no Tricolor, clube que defendeu em três momentos diferentes da carreira - entre 2007 e 2008, em 2009 e entre 2012 e 2013. Por lá, conquistou uma Copa do Brasil (2007), um Campeonato Carioca (2012) e um Campeonato Brasileiro (2012).