O Bangu anunciou neste sábado (19) que Thiago Neves não é mais o técnico do time sub-20. As partes encerraram o vínculo em comum acordo. O ex-jogador havia sido contratado em março deste ano e chegou a comandar a equipe profissional em duas oportunidades.
"Quero agradecer ao Bangu por ter aberto as portas para mim. Em comum acordo, decidi encerrar o vínculo para focar em outros projetos profissionais. Não foi uma decisão fácil, mas que tomei depois de conversar com a minha família. Meu eterno respeito e gratidão à instituição que abriu as portas para o meu início de carreira fora dos gramados", escreveu o ex-jogador, nas redes sociais.
"O Bangu Atlético Clube e o técnico Thiago Neves decidiram, em comum acordo, encerrar o vínculo profissional.
O clube agradece ao profissional pelo trabalho desenvolvido, pela dedicação e pela contribuição durante o período em que esteve à frente do elenco.
O Bangu 2030 é um projeto institucional construído com responsabilidade, profissionalismo e respeito às pessoas. O trabalho segue, com serenidade e foco nos próximos compromissos.
A definição do novo comando técnico será comunicada oportunamente."
A trajetória de Thiago Neves
Thiago Neves concluiu o curso da CBF apenas da Licença B, o que o permite trabalhar somente com as categorias de base. O treinador também fez o curso de Gestão Esportiva na entidade e no Instituto Johan Cruyff, do Barcelona, onde passou por um período de observação com Deco, atual diretor de futebol.
Na Espanha, aprendeu mais sobre a filosofia de formação de La Masía, a base do clube catalão. No Brasil, fez o mesmo no Bahia, além de ter ficado um período acompanhando o trabalho de Fernando Diniz no Vasco e em outros clubes.
O antigo meia-atacante fez história no Tricolor, clube que defendeu em três momentos diferentes da carreira - entre 2007 e 2008, em 2009 e entre 2012 e 2013. Por lá, conquistou uma Copa do Brasil (2007), um Campeonato Carioca (2012) e um Campeonato Brasileiro (2012).
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