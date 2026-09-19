Ziyech estreou pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Ziyech estreou pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 19/09/2026 19:31

Reforço do Botafogo para a reta final da temporada, Ziyech estreou pelo Botafogo na derrota diante do Mirassol por 2 a 0 , no sábado (19), no Maião, pela 28ª rodada do Brasileirão. Após o jogo, o atacante marroquino lamentou o revés na sua primeira partida com a camisa alvinegra, ressaltou que não está 100% fisicamente, mas prometeu muita entrega dentro de campo.

"Estou um pouco desapontado porque queria vencer. O primeiro tempo foi bem difícil e sofremos dois gols. Precisamos melhorar. Não estou 100%, estou voltando de férias, mas estou no caminho (para ficar em forma) e ajudar o máximo que eu puder. Tenho que criar mais, fazer mais gols, dar mais assistências e também ajudar a defesa. Vim para ajudar todo mundo e dar meu máximo", disse Ziyech.

Ziyech estreou pelo Botafogo logo após a volta do intervalo. Já no primeiro minuto em campo, o marroquino construiu a boa primeira chance do Alvinegro, mas Igor Formiga salvou o Mirassol. Nos primeiros dez minutos, o astro ainda conseguiu gerar jogo criando chances para Danilo e Medina, além de quase marcar um belo gol de cobertura em Walter, e deixou o seu cartão de visitas.

Com o resultado, o Botafogo permanece com 35 pontos na 11ª colocação, mas corre risco de perder posições e ficar mais próximo da zona de rebaixamento. O Alvinegro volta a campo no próximo dia 7 de outubro, contra o Vasco, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão, em um confronto direto na luta contra o Z-4.

Conheça Ziyech, novo reforço do Botafogo

Filho de pais marroquinos, Hakim Ziyech nasceu na Holanda e iniciou sua carreira no país. Revelado no Heerenveen, o atacante jogou nos holandeses Twente e Ajax, onde se destacou na campanha semifinalista da Liga dos Campeões na temporada 2018/19. O bom desempenho chamou a atenção do Chelsea, que desembolsou 40 milhões de euros (R$ 213,7 milhões na cotação da época).

No clube inglês, no entanto, oscilou, mas conquistou a Liga dos Campeões de 2020/21. Tanto em 2018 quanto em 2022, o atacante disputou a Copa do Mundo por Marrocos. Na edição de 2022, marcou um gol na campanha histórica da seleção marroquina, que ficou em 4º lugar. Em 2023, Ziyech atuou pelo Galatasaray, da Turquia, e depois atuou pelo Al Duhail, do Catar.