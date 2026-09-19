Uma semana depois do empate em 1 a 1 entre Botafogo e Red Bull Bragantino, a CBF divulgou, nesta última sexta-feira (18), a revisão do VAR e reconheceu um erro na expulsão de Wallace Yan. O atacante do time paulista recebeu cartão vermelho aos 43 minutos do primeiro tempo, após um choque com Ferraresi.
"Cartão vermelho incorretamente aplicado. O Jogador da equipe visitante está sendo bloqueado pelo adversário e só tenta se desvencilhar usando o braço de maneira ilegal contra o rosto do adversário mas sem uso de força excessiva", analisou a Comissão de Arbitragem.
Na partida, árbitro e VAR entenderam que o atleta havia cometido uma agressão sem bola. O lance foi revisado pelo juiz após recomendação da cabine de vídeo, e o jovem ex-Flamengo acabou expulso. Ele deixou o gramado aos prantos.
A decisão teve peso importante no andamento do confronto. Até então, os cariocas eram dominados pelo Bragantino no Nilton Santos, quando sofreram o primeiro gol aos 29 minutos, em lance que terminou com gol contra de Lucas Monzón após cruzamento do próprio Wallace Yan.
Com um jogador a mais, o Glorioso voltou melhor para o segundo tempo e conseguiu buscar o empate. Vitinho marcou aos dez minutos, mas a equipe não aproveitou a vantagem numérica para virar o placar e ficou no 1 a 1.
Na ocasião, o resultado ampliou a sequência sem vitórias do Botafogo no Campeonato Brasileiro e deixou o clube mais próximo da zona de rebaixamento. O time, contudo, reagiu no jogo seguinte e venceu o Grêmio por 3 a 2, também em casa. Atualmente, ocupa a 11ª colocação, com 35 pontos.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Rodrigo Souza
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