Tite, atual técnico do BotafogoVitor Silva/Botafogo

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Bernardo Fonseca
Mirassol e Botafogo se enfrentam neste sábado (19), às 17h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca a estreia de Tite no comando do Glorioso, que ocupa a 11ª posição, com 35 pontos, enquanto o time paulista aparece em 15º, com 29.

Onde assistir?

A partida terá transmissão da Record (TV aberta), Cazé TV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Mirassol

Com 29 pontos, o Mirassol tenta ampliar a distância para a zona de rebaixamento. A equipe vem de um empate por 2 a 2 com o Vitória, no último domingo (13), e precisa voltar a vencer para melhorar sua situação na tabela.
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O técnico Rafael Guanaes terá os retornos do zagueiro João Victor e do volante Denilson, que cumpriram suspensão na rodada anterior. Por outro lado, o atacante Alesson está fora pelo acúmulo de cartões amarelos. 

Como chega o Botafogo

O Glorioso vem de uma vitória por 3 a 2 sobre o Grêmio, em duelo atrasado da 21ª rodada. O resultado manteve o clube carioca próximo da primeira metade da classificação, e um novo triunfo pode fazer a equipe subir na tabela.
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A principal novidade estará no banco de reservas, com a estreia de Tite. O treinador terá os retornos de Ferraresi, que cumpriu suspensão, e Medina, recuperado de lesão. Ziyech também está regularizado e pode fazer sua estreia pelo clube. 

Ficha técnica

Mirassol x Botafogo

Data e hora: 19/09/2026, às 17h (de Brasília)
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson, Chico Kim e Eduardo (Shaylon); Edson Carioca, Fernandinho (Gustavo Mosquito) e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

BOTAFOGO: Gabriel Batista; Vitinho, Arthur Chaves (Lucas Monzón), Ferraresi e Alex Telles; Huguinho e Danilo; Ziyech (Júnior Santos), Montoro e Medina; Arthur Cabral. Técnico: Tite.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Rodrigo Souza