Tite, atual técnico do BotafogoVitor Silva/Botafogo
Onde assistir?
Como chega o Mirassol
O técnico Rafael Guanaes terá os retornos do zagueiro João Victor e do volante Denilson, que cumpriram suspensão na rodada anterior. Por outro lado, o atacante Alesson está fora pelo acúmulo de cartões amarelos.
Como chega o Botafogo
A principal novidade estará no banco de reservas, com a estreia de Tite. O treinador terá os retornos de Ferraresi, que cumpriu suspensão, e Medina, recuperado de lesão. Ziyech também está regularizado e pode fazer sua estreia pelo clube.
Ficha técnica
Data e hora: 19/09/2026, às 17h (de Brasília)
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson, Chico Kim e Eduardo (Shaylon); Edson Carioca, Fernandinho (Gustavo Mosquito) e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.
BOTAFOGO: Gabriel Batista; Vitinho, Arthur Chaves (Lucas Monzón), Ferraresi e Alex Telles; Huguinho e Danilo; Ziyech (Júnior Santos), Montoro e Medina; Arthur Cabral. Técnico: Tite.
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