Na estreia do técnico Tite, o Botafogo deixou a desejar e perdeu a chance de se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Jogando fora de casa, o Alvinegro foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 0, neste sábado (19), no Maião, pela 28ª rodada do Brasileirão, com dois gols de Eduardo. O resultado embola ainda mais a disputa na luta pela permanência na elite.
Com o resultado, o Botafogo permanece com 35 pontos na 11ª colocação, mas corre risco de perder posições e ficar mais próximo da zona de rebaixamento. O Alvinegro volta a campo no próximo dia 7 de outubro, contra o Vasco, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão, em um confronto direto na luta contra o Z-4.
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Botafogo sofreu dois gols da lei do ex e perde fora de casa
O jogo começou equilibrado no Maião. Na estreia do técnico Tite, o Botafogo teve o controle das ações nos primeiros 15 minutos, mas teve dificuldades na hora do último passe ou da finalização. Apesar do domínio, o Alvinegro finalizou pela primeira vez somente aos dez minutos, com Arthur Cabral, que mandou de cabeça por cima da meta de Walter.
Na sequência, o Mirassol conseguiu diminuir o volume do Botafogo e foi crescendo na partida. A diferença, no entanto, é que o time paulista soube ser efetivo nas finalizações. Na primeira grande chance, o Leão Caipira abriu o placar aos 15 minutos. Igor Formiga aproveitou falha de Alex Telles, aproveitou o rebote de Gabriel Batista e serviu Eduardo.
O Botafogo sentiu o gol. O Mirassol, cheio de confiança, quase ampliou com Edson Carioca, mas o goleiro Gabriel Batista fez grande defesa. Eduardo também teve uma chance, mas isolou. Porém, o camisa 33 não perdoou nos acréscimos, quando aproveitou falha do zagueiro Monzón e finalizou completamente livre de marcação dentro da pequena área: 2 a 0.
Em busca do resultado, o técnico Tite promoveu a estreia de Ziyech no intervalo. Já no primeiro minuto em campo, o marroquino construiu a boa primeira chance do Botafogo, mas Igor Formiga salvou o Mirassol. Nos primeiros dez minutos, o astro ainda conseguiu gerar jogo criando chances para Danilo e Medina, além de quase marcar um belo gol de cobertura em Walter.
Após a pressão inicial do Botafogo, novamente o Mirassol conseguiu diminuir o ritmo e, aos poucos, foi controlando o jogo. O time paulista criou apenas uma grande chance durante o segundo tempo, mas o atacante Bruno Santos não pegou em cheio no voleio após cruzamento de Reinaldo e mandou para fora. Depois, restou administrar o placar para confirmar a vitória.
Mirassol x Botafogo
Brasileirão - 28ª rodada Data: 19/09/2026 Local: Maião, em Mirassol (SP) Mirassol: Walter; Igor Formiga (Daniel Borges), João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denílson (Wallisson), Chico Kim e Eduardo (Shaylon); Edson Carioca (Carlos Eduardo) e Bruno Santos (Zé Roberto). Técnico: Rafael Guanaes Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Monzón e Alex Telles; Huguinho (Edenílson), Danilo, Medina (Kauan Toledo) e Montoro (Ziyech); Arthur Cabral (Villalba) e Danilo Pereira (Júnior Santos). Técnico: Tite Gols: Eduardo, aos 15'/1ºT (1-0) e aos 46'/1ºT (2-0) Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG) Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC) VAR: Rodolpho Toski Marques (PR) Cartões amarelos: Huguinho (BOT)
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