Tite estreou pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo
Tite aponta desgaste como fator diferencial para derrota do Botafogo
Treinador estreou no comando do Alvinegro no revés diante do Mirassol por 2 a 0, neste sábado (19), no Maião, pelo Brasileirão
Tite aponta desgaste como fator diferencial para derrota do Botafogo
Treinador estreou no comando do Alvinegro no revés diante do Mirassol por 2 a 0, neste sábado (19), no Maião, pelo Brasileirão
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