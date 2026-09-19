Tite estreou pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

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Rodrigo Souza
Tite estreou pelo Botafogo, mas a primeira partida no comando não foi como um sonho. Jogando fora de casa, o Alvinegro perdeu para o Mirassol por 2 a 0, neste sábado (19), no Maião, pela 28ª rodada do Brasileirão, e segue em alerta com a zona de rebaixamento. O novo treinador fez uma análise da estreia e condicionou a derrota ao desgaste físico.
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"Alternamos momentos de superioridade com outros com superioridade do Mirassol. Começamos melhor o jogo, mas o gol trouxe desequilíbrio. Isso é uma análise, não é desculpa. Jogos de quarta para sábado ia ter esse componente de desgaste. O Mirassol, por não ter jogado no meio de semana, acelerou desde o início. Quando levamos o primeiro gol, ficou algo alternado", disse Tite.
O jogo começou equilibrado no Maião. Na estreia do técnico Tite, o Botafogo teve o controle das ações nos primeiros 15 minutos, mas teve dificuldades na hora do último passe ou da finalização. Depois, o Mirassol assumiu o controle do jogo, soube ser efetivo nas finalizações e marcou duas vezes com Eduardo. Na etapa final, o time paulista resistiu a pressão inicial do Glorioso e, depois, administrou o resultado.
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"Quando eu falo de equilíbrio é encontrar jogadores de articulação e de frente efetivos. Tem um grupo que está chegando agora. Atletas chegando e quatro deles se apresentando. Quando tem momento de transição tem que ter paciência em cima do desempenho individual de cada um. Erros vão acabar acontecendo. Queríamos ficar com a bola para ditar o ritmo, até para equilibrar a intensidade física. Não teve no segundo tempo e equilibrou mais. Infelizmente, foi efetivo o Mirassol", avaliou Tite.
Com o resultado, o Botafogo permanece com 35 pontos na 11ª colocação, mas corre risco de perder posições e ficar mais próximo da zona de rebaixamento. O Alvinegro volta a campo no próximo dia 7 de outubro, contra o Vasco, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão, em um confronto direto na luta contra o Z-4.