Momento em que Memphis isola o pênalti contra o Estudiantes (ARG), na Neo Química ArenaMiguel Schincariol / AFP

Mais artigos de Theo Faria
Theo Faria
Memphis Depay se manifestou nas redes sociais neste sábado (19) depois de isolar um pênalti no último lance diante do Estudiantes (ARG), quarta-feira (16), na Neo Química Arena, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Timão perdia por 1 a 0 e precisava marcar para levar a decisão da classificação para as penalidades, já que a partida de ida havia terminado empatada por 1 a 1.
Leia mais: Além de pênalti perdido, Memphis fica fora da convocação da Holanda
O holandês, porém, desperdiçou a cobrança e a equipe paulista acabou eliminada do torneio continental.
“Quero pedir desculpas aos torcedores, às milhões de pessoas que acreditaram no nosso sonho de conquistar a Libertadores. Estou de coração partido por isso. O pênalti que poderia ter nos mantido no jogo se tornou a maior decepção da minha carreira até agora”, publicou o jogador. 
“As coisas não serão fáceis, mas continuo no campo de batalha porque o sonho que todos nós temos não morreu, pelo menos não no meu coração”, complementou.
Leia mais: Felipe Melo detona Memphis após pênalti perdido: 'Foi frouxo'

Agenda

Com Memphis Depay, o Corinthians se prepara para enfrentar o Fluminense, neste domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão é o 14º colocado na tabela, com 32 pontos. Já o Tricolor aparece na quinta posição, com 45. 
Leia mais: Torcedores picham muros do Corinthians e pedem saída de Memphis

O que escreveu Memphis

“Quero pedir desculpas aos torcedores, às milhões de pessoas que acreditaram no nosso sonho de conquistar a Libertadores. Estou de coração partido por isso. O pênalti que poderia ter nos mantido no jogo se tornou a maior decepção da minha carreira até agora.
Eu estava totalmente confiante sobre a maneira como deveria bater na bola, como já fiz muitas vezes na minha carreira, mas o resultado foi doloroso. A razão pela qual vim para este clube tão bonito sempre foi mostrar meu talento, minha disciplina e minha ética de trabalho. Dois anos depois, construímos grandes memórias, mas isso acabou e ficou no passado.
Renovei meu contrato com plena consciência e sabia que as coisas não seriam fáceis, já que meu ano tem sido ruim até agora. Meu coração ficou cheio de alegria quando recebi o apoio de vocês! Dos torcedores que estiveram presentes quando eu mais precisei. É por isso que esse desfecho dói ainda mais profundamente!
Entendo e aceito todas as críticas e emoções que vêm com este momento, mas nunca, jamais vou desistir de tentar fazer história ainda maior neste clube e colocar o Corinthians, junto com o time e os torcedores, no lugar ao qual o clube pertence.
Então, mais uma vez, quero pedir desculpas a todos que amam este clube de verdade. É hora de trabalhar ainda mais duro ou ir para casa, porque não sou o tipo de homem que se esconde atrás de desculpas.
As coisas não serão fáceis, mas quem me conhece sabe que sou um lutador… Continuo no campo de batalha porque o sonho que todos nós temos não morreu - pelo menos não dentro do meu coração.
E para aqueles que encontram alegria na nossa dor, lembrem-se de que isso não muda nada sobre a jornada que estamos percorrendo. A vida vai ensinar a cada um uma lição no seu próprio tempo”.