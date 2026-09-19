Momento em que Memphis isola o pênalti contra o Estudiantes (ARG), na Neo Química Arena - Miguel Schincariol / AFP

Momento em que Memphis isola o pênalti contra o Estudiantes (ARG), na Neo Química ArenaMiguel Schincariol / AFP

Publicado 19/09/2026 17:28

Memphis Depay se manifestou nas redes sociais neste sábado (19) depois de isolar um pênalti no último lance diante do Estudiantes (ARG), quarta-feira (16), na Neo Química Arena, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Timão perdia por 1 a 0 e precisava marcar para levar a decisão da classificação para as penalidades, já que a partida de ida havia terminado empatada por 1 a 1.

O holandês, porém, desperdiçou a cobrança e a equipe paulista acabou eliminada do torneio continental.

“Quero pedir desculpas aos torcedores, às milhões de pessoas que acreditaram no nosso sonho de conquistar a Libertadores. Estou de coração partido por isso. O pênalti que poderia ter nos mantido no jogo se tornou a maior decepção da minha carreira até agora”, publicou o jogador.

“As coisas não serão fáceis, mas continuo no campo de batalha porque o sonho que todos nós temos não morreu, pelo menos não no meu coração”, complementou.

Agenda

Com Memphis Depay, o Corinthians se prepara para enfrentar o Fluminense, neste domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão é o 14º colocado na tabela, com 32 pontos. Já o Tricolor aparece na quinta posição, com 45.

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O que escreveu Memphis



“Quero pedir desculpas aos torcedores, às milhões de pessoas que acreditaram no nosso sonho de conquistar a Libertadores. Estou de coração partido por isso. O pênalti que poderia ter nos mantido no jogo se tornou a maior decepção da minha carreira até agora.



Eu estava totalmente confiante sobre a maneira como deveria bater na bola, como já fiz muitas vezes na minha carreira, mas o resultado foi doloroso. A razão pela qual vim para este clube tão bonito sempre foi mostrar meu talento, minha disciplina e minha ética de trabalho. Dois anos depois, construímos grandes memórias, mas isso acabou e ficou no passado.

Renovei meu contrato com plena consciência e sabia que as coisas não seriam fáceis, já que meu ano tem sido ruim até agora. Meu coração ficou cheio de alegria quando recebi o apoio de vocês! Dos torcedores que estiveram presentes quando eu mais precisei. É por isso que esse desfecho dói ainda mais profundamente!



Entendo e aceito todas as críticas e emoções que vêm com este momento, mas nunca, jamais vou desistir de tentar fazer história ainda maior neste clube e colocar o Corinthians, junto com o time e os torcedores, no lugar ao qual o clube pertence.



Então, mais uma vez, quero pedir desculpas a todos que amam este clube de verdade. É hora de trabalhar ainda mais duro ou ir para casa, porque não sou o tipo de homem que se esconde atrás de desculpas.

As coisas não serão fáceis, mas quem me conhece sabe que sou um lutador… Continuo no campo de batalha porque o sonho que todos nós temos não morreu - pelo menos não dentro do meu coração.



E para aqueles que encontram alegria na nossa dor, lembrem-se de que isso não muda nada sobre a jornada que estamos percorrendo. A vida vai ensinar a cada um uma lição no seu próprio tempo”.