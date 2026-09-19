Ousmane Dembélé e Kvaratskhelia durante partida do PSG - Xavier Galiana / AFP

Ousmane Dembélé e Kvaratskhelia durante partida do PSGXavier Galiana / AFP

Publicado 19/09/2026 13:45

"Eu ficaria muito feliz. Ele também merece. A temporada que ele teve foi excepcional. Ele é o melhor jogador do mundo. É por isso que merece a Bola de Ouro. Quem viu Kvaratskhelia jogar ao longo da temporada sabe que ele é um dos melhores, se não o melhor jogador do mundo. Vimos a qualidade dele na Champions League."Durante a entrevista, Kvaratskhelia retribuiu os elogios e exaltou o companheiro. "A maneira como Ousmane joga, ajuda a equipe e lidera o grupo é muito importante para nós. Seu caráter é incrível. Estamos muito felizes em tê-lo em nosso time."A divulgação do prêmio Bola de Ouro, promovido pela revista France Football, acontecerá no dia 26 de outubro, em Londres. A organização anunciou, no início do mês, uma lista com os 30 jogadores indicados ao prêmio principal, incluindo três brasileiros no masculino: Gabriel Magalhães, Marquinhos e Vini Jr.