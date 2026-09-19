Brasil venceu a Venezuela e segue na briga por vaga nos Jogos Olímpicos - Maurício Val/CBV

Brasil venceu a Venezuela e segue na briga por vaga nos Jogos OlímpicosMaurício Val/CBV

Publicado 19/09/2026 13:10

Brasil segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Sul-Americano que, neste ano, funciona como Pré-Olímpico para os Jogos de Los Angeles 2028. Com mais uma atuação dominante, o time comandado por Bernardinho venceu a Venezuela por 3 sets a 0, parciais de 25/19, 25/14 e 25/19, neste sábado (19), no Maracanãzinho.

Empurrado pela torcida que encheu o Maracanãzinho, o Brasil teve dificuldades no começo do primeiro set, com a Venezuela liderando o placar por dois pontos de diferença durante boa parte do período. Porém, a seleção brasileira conseguiu se recuperar na reta final, deu a volta por cima e venceu a primeira parcial por 25 a 19.

No segundo set, o saque brasileiro começou a aparecer, e Darlan marcou os primeiros aces brasileiros do confronto. Com o time mais encaixado, o Brasil dominou as ações e chegou a abrir 12 pontos de diferença para vencer com a parcial de 25 a 14. No último set, os venezuelanos conseguiram equilibrar no início, mas não resistiram ao ataque brasileiro, que fechou a vitória em 25 a 19.

Após vencer Chile, Bolívia, Colômbia e Venezuela, a seleção brasileira enfrenta a Argentina neste domingo (20), às 10h (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Sul-Americano. O confronto vai definir o campeão Sul-Americano e o país que terá a vaga antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.