Filipe Luís começou bem no Monaco - AFP

Filipe Luís começou bem no MonacoAFP

Publicado 19/09/2026 10:20



O Monaco reassumiu a liderança do Campeonato Francês ao vencer o Lens por 2 a 1 , nesta última sexta-feira (18), pela quinta rodada. Invicta na competição, a equipe comandada por Filipe Luís soma quatro triunfos e um empate. Apesar do bom momento, o técnico brasileiro prefere evitar qualquer euforia.

Após a partida, ele destacou a necessidade de manter os pés no chão diante da longa sequência de jogos que o clube ainda terá pela frente.

"Quero manter a humildade nesta situação, mesmo estando satisfeito com o nosso desempenho nestes cinco primeiros jogos. Mas ainda há um longo caminho a percorrer; é uma maratona e enfrentaremos muitos desafios nesta temporada", afirmou Filipe Luís, em entrevista coletiva.

A boa fase também se reflete no crescimento de Lamine Camara. Aos 22 anos, o meio-campista senegalês ganhou espaço sob o comando do ex-rubro negro e já recebeu elogios do treinador, que enxerga no atleta características capazes de diferenciá-lo no futebol atual.

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A primeira declaração mais contundente veio após a vitória do Monaco por 3 a 2 sobre o Liverpool, em amistoso disputado na Inglaterra, no dia 9 de agosto. Na ocasião, Camara teve participação de destaque durante a reação francesa, que chegou a estar perdendo por dois gols. A primeira declaração mais contundente veio após a vitória do Monaco por 3 a 2 sobre o Liverpool, em amistoso disputado na Inglaterra, no dia 9 de agosto. Na ocasião, Camara teve participação de destaque durante a reação francesa, que chegou a estar perdendo por dois gols.

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"Provavelmente estamos falando de um dos melhores meio-campistas do mundo. Não quero falar muito sobre ele, porque sei que muitos clubes adorariam tê-lo em seus elencos, e ele é muito importante para mim. Estou muito feliz por tê-lo, e ele vai desempenhar um papel fundamental na equipe", disse à época. "Provavelmente estamos falando de um dos melhores meio-campistas do mundo. Não quero falar muito sobre ele, porque sei que muitos clubes adorariam tê-lo em seus elencos, e ele é muito importante para mim. Estou muito feliz por tê-lo, e ele vai desempenhar um papel fundamental na equipe", disse à época.

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Com o resultado desta sexta-feira, o time do Principado segue invicto em jogos oficiais desde a chegada de Filipe Luís. Até o momento, são sete partidas, com seis vitórias e apenas um empate.

Com o resultado desta sexta-feira, o time do Principado segue invicto em jogos oficiais desde a chegada de Filipe Luís. Até o momento, são sete partidas, com seis vitórias e apenas um empate.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Rodrigo Souza