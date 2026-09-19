O Monaco reassumiu a liderança do Campeonato Francês ao vencer o Lens por 2 a 1, nesta última sexta-feira (18), pela quinta rodada. Invicta na competição, a equipe comandada por Filipe Luís soma quatro triunfos e um empate. Apesar do bom momento, o técnico brasileiro prefere evitar qualquer euforia.
"Quero manter a humildade nesta situação, mesmo estando satisfeito com o nosso desempenho nestes cinco primeiros jogos. Mas ainda há um longo caminho a percorrer; é uma maratona e enfrentaremos muitos desafios nesta temporada", afirmou Filipe Luís, em entrevista coletiva.
A boa fase também se reflete no crescimento de Lamine Camara. Aos 22 anos, o meio-campista senegalês ganhou espaço sob o comando do ex-rubro negro e já recebeu elogios do treinador, que enxerga no atleta características capazes de diferenciá-lo no futebol atual.
A primeira declaração mais contundente veio após a vitória do Monaco por 3 a 2 sobre o Liverpool, em amistoso disputado na Inglaterra, no dia 9 de agosto. Na ocasião, Camara teve participação de destaque durante a reação francesa, que chegou a estar perdendo por dois gols.
"Provavelmente estamos falando de um dos melhores meio-campistas do mundo. Não quero falar muito sobre ele, porque sei que muitos clubes adorariam tê-lo em seus elencos, e ele é muito importante para mim. Estou muito feliz por tê-lo, e ele vai desempenhar um papel fundamental na equipe", disse à época.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.