Troféu da Copa Sul-AmericanaStaff Images / Conmebol
A oferta teria ocorrido durante a partida disputada na última quinta-feira, na capital uruguaia, na qual o Montevideo City Torque venceu por 3 a 0 (3 a 2 no placar agregado) e se classificou pela primeira vez para a semifinal do torneio continental.
Arias falou sobre a suposta proposta irregular ao retornar ao Peru na sexta-feira, em meio a publicações do City Torque nas redes sociais com provocações ao Cienciano.
Em uma das mensagens publicadas na rede X, o clube de Montevidéu sugeriu que a equipe de peruana só abriu vantagem no confronto por jogar na altitude de Cusco (3.400 metros acima do nível do mar).
"Faltou dizer que o presidente anda oferecendo dinheiro para que nossos jogadores sejam expulsos", disse Arias ao canal Inka Digital TV.
O meio-campista de 31 anos considerou "muito grave" o ocorrido e afirmou que o elenco do Cienciano, clube campeão da Sul-Americana em 2003, rejeitou "categoricamente" a suposta oferta.
Arias afirmou que a proposta partiu do "presidente" do City Torque, embora o clube não tenha esse cargo em seu organograma. No entanto, considerou que a classificação dos uruguaios foi justa.
"Que eles reflitam lá, que estão tentando nos provocar, porque nós, antes de dinheiro, preferimos o prestígio, defendemos o clube, que é quem nos paga pelo que fazemos, e não por nos vendermos. Então, que continuem com as provocações, que eu posso dizer o valor que nos ofereceram para forçarmos uma expulsão", alertou.
Nem o Cienciano nem o Montevideo City Torque responderam a um pedido de comentários da AFP.
A equipe uruguaia pertence ao City Group, proprietário também do Manchester City, e vai enfrentar o Atlético-MG na semifinal da Sul-Americana, em outubro.
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