Vini Jr busca reencontrar o caminho dos gols no Real MadridThomas Coex / AFP
Na conversão das chances, os merengues aparecem apenas na quinta colocação, com aproveitamento de 18%. Barcelona, Racing Santander, Deportivo La Coruña e o próprio rival de Madri estão à frente nesse quesito.
Vini Jr é um dos jogadores que enfrentam esse momento de dificuldade nas finalizações. O atacante marcou apenas uma vez em sete partidas disputadas nesta temporada e reconheceu o problema nas redes sociais.
"Os gols vão voltar... não posso perder tantos", publicou o brasileiro em um stories no Instagram.
A queda de ritmo nas partidas também preocupa José Mourinho. O time só passou em branco na derrota por 1 a 0 para o Betis, mas não venceu nenhum dos quatro segundos tempos de seus compromissos mais recentes.
"Gosto muito que meu time marque gols. Gosto muito de marcar sempre. Mas gosto de controlar as partidas, não gosto de ceder o controle. Não se trata dos gols em si, mas de entregar o controle do jogo, pois, às vezes, podem acabar marcando um gol fora de contexto contra você", disse.
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