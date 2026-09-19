Vini Jr busca reencontrar o caminho dos gols no Real MadridThomas Coex / AFP

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Bernardo Fonseca
O Real Madrid chega ao clássico contra o Atlético de Madrid, neste domingo (20), às 11h15 (de Brasília), no Metropolitano, em busca de mais eficiência no ataque. Apesar do bom desempenho ofensivo, a equipe de José Mourinho tem encontrado dificuldades para transformar as oportunidades em gols.
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Na conversão das chances, os merengues aparecem apenas na quinta colocação, com aproveitamento de 18%. Barcelona, Racing Santander, Deportivo La Coruña e o próprio rival de Madri estão à frente nesse quesito.
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Vini Jr é um dos jogadores que enfrentam esse momento de dificuldade nas finalizações. O atacante marcou apenas uma vez em sete partidas disputadas nesta temporada e reconheceu o problema nas redes sociais.
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"Os gols vão voltar... não posso perder tantos", publicou o brasileiro em um stories no Instagram.
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A queda de ritmo nas partidas também preocupa José Mourinho. O time só passou em branco na derrota por 1 a 0 para o Betis, mas não venceu nenhum dos quatro segundos tempos de seus compromissos mais recentes.
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"Gosto muito que meu time marque gols. Gosto muito de marcar sempre. Mas gosto de controlar as partidas, não gosto de ceder o controle. Não se trata dos gols em si, mas de entregar o controle do jogo, pois, às vezes, podem acabar marcando um gol fora de contexto contra você", disse.
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"Quando temos momentos de alto nível, com altíssima qualidade e inúmeras chances de gol, e depois passamos por um período de passividade, de espera e queda de intensidade, é claro que isso preocupa", concluiu o português.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Rodrigo Souza 