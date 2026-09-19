Em boa fase, Raphinha soma 11 gols em sete jogos nesta temporadaDivulgação / Barcelona
A informação foi confirmada pelo diretor Deco. "Temos um acordo em princípio, será assinado em breve", declarou o dirigente.
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