Em boa fase, Raphinha soma 11 gols em sete jogos nesta temporada - Divulgação / Barcelona

Em boa fase, Raphinha soma 11 gols em sete jogos nesta temporadaDivulgação / Barcelona

Publicado 19/09/2026 12:46 | Atualizado 19/09/2026 13:15





A informação foi confirmada pelo diretor Deco. "Temos um acordo em princípio, será assinado em breve", declarou o dirigente. Barcelona chegou a um acordo com Raphinha pela renovação de contrato. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o novo vínculo será válido até junho de 2030, ampliando por quatro anos a permanência do brasileiro no clube catalão.A informação foi confirmada pelo diretor Deco. "Temos um acordo em princípio, será assinado em breve", declarou o dirigente.

O atual contrato do jogador tinha validade até junho de 2028. Nas últimas semanas, a diretoria trabalhava para estender o compromisso e melhorar seus vencimentos, mas sem ultrapassar os limites estabelecidos para a folha salarial.

A continuidade no Barça ganhou força depois que Raphinha recusou uma proposta da Arábia Saudita no início do verão europeu. Segundo Matteo Moretto, do jornal espanhol 'Marca', os valores eram considerados significativos, mas o atacante decidiu priorizar a permanência na equipe catalã.

Desejo de encerrar carreira no Barça

"Sim, pretendo renovar. Quando renovei meu contrato, foi até 2028 com a ideia de que teria 30 ou 31 anos e não sabia como chegaria a essa idade", afirmou em entrevista à emissora 'RAC1'.

"Mas, pela forma como comecei a temporada, sinto que ainda tenho alguns anos pela frente e ficaria muito feliz em poder prorrogar meu contrato e, quem sabe, encerrar minha carreira aqui, sem ter que ir para outro lugar", acrescentou.

Raphinha vive grande fase



A boa fase dentro de campo também contribuiu para a valorização do brasileiro. Aos 29 anos, Raphinha marcou três vezes na goleada do Barcelona por 7 a 2 sobre o Racing Santander, na última quarta-feira (16), pelo Campeonato Espanhol. Ele soma 11 gols e três assistências em sete partidas na temporada 2026/27.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Rodrigo Souza