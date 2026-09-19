Tottenham sofre nova derrota e segue na zona de rebaixamentoBen Stansall / AFP
Com mais um resultado negativo, o Tottenham chegou ao sexto jogo sem vitórias e permanece com uma má fase que dura desde a temporada passada. O italiano Roberto De Zerbi fica cada vez mais pressionado no comando técnico, após a diretoria investir pesado em contratações no meio da janela.
No segundo tempo, brilhou a estrela do senegalês Nicolas Jackson, aos 21 minutos, com um golaço na casa do Tottenham. O centroavante ex-Chelsea e Bayern de Munique recebeu na entrada da área com o peito, deu um chapéu no zagueiro e bateu para o gol.
A má fase do time londrino ficou mais evidente aos 33 minutos do segundo tempo. O argentino Emiliano Buendia emendou um belo chute de fora da área e praticamente sacramentou a vitória dos visitantes.
Nos minutos finais, o time de Roberto De Zerbi anotou o primeiro gol nesta edição da Premier League com o meia Conor Gallagher. Ainda deu tempo para Jan Paul van Hecke marcar de cabeça no último lance do embate, diminuindo o vexame do Tottenham, colocando 3 a 2 no placar.
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