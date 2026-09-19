Tottenham sofre nova derrota e segue na zona de rebaixamento - Ben Stansall / AFP

Tottenham sofre nova derrota e segue na zona de rebaixamentoBen Stansall / AFP

Publicado 19/09/2026 12:10

Tottenham entrou em campo na manhã deste sábado (19) e conheceu mais uma derrota na Premier League, desta vez para o Aston Villa, por 3 a 2, dentro de casa. A equipe de Londres até anotou os primeiros gols na competição, mas não conseguiu sair com a vitória e permanece na zona de rebaixamento com apenas dois pontos.

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Com mais um resultado negativo, o Tottenham chegou ao sexto jogo sem vitórias e permanece com uma má fase que dura desde a temporada passada. O italiano Roberto De Zerbi fica cada vez mais pressionado no comando técnico, após a diretoria investir pesado em contratações no meio da janela.

Com mais um resultado negativo, o Tottenham chegou ao sexto jogo sem vitórias e permanece com uma má fase que dura desde a temporada passada. O italiano Roberto De Zerbi fica cada vez mais pressionado no comando técnico, após a diretoria investir pesado em contratações no meio da janela.

Na partida diante do Aston Villa, o time até conseguiu dar trabalho ao goleiro Zion Suzuki no primeiro tempo, mas quem abriu o placar foi Johan Manzambi, aproveitando o erro da defesa. O meia suíço apareceu dentro da área como um centroavante e apenas empurrou para o fundo das redes.

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No segundo tempo, brilhou a estrela do senegalês Nicolas Jackson, aos 21 minutos, com um golaço na casa do Tottenham. O centroavante ex-Chelsea e Bayern de Munique recebeu na entrada da área com o peito, deu um chapéu no zagueiro e bateu para o gol. No segundo tempo, brilhou a estrela do senegalês Nicolas Jackson, aos 21 minutos, com um golaço na casa do Tottenham. O centroavante ex-Chelsea e Bayern de Munique recebeu na entrada da área com o peito, deu um chapéu no zagueiro e bateu para o gol.

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A má fase do time londrino ficou mais evidente aos 33 minutos do segundo tempo. O argentino Emiliano Buendia emendou um belo chute de fora da área e praticamente sacramentou a vitória dos visitantes. A má fase do time londrino ficou mais evidente aos 33 minutos do segundo tempo. O argentino Emiliano Buendia emendou um belo chute de fora da área e praticamente sacramentou a vitória dos visitantes.