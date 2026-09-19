Miguel Pupo venceu a etapa de Trestles - Emma Sharon/WSL

Miguel Pupo venceu a etapa de TrestlesEmma Sharon/WSL

Publicado 19/09/2026 14:00 | Atualizado 19/09/2026 14:47

A etapa de Trestles da WSL tem um novo campeão. Miguel Pupo derrotou de virada Kanoa Igarashi e venceu sua segunda prova do ano. Depois de sair atrás no somatório, o brasileiro buscou a diferença e conseguiu marcar 14,77 pontos contra 14,40 do adversário. Com o resultado, o surfista passou Gabriel Medina no ranking da competição, assumindo a quarta colocação.

Miguel Pupo conseguiu duas boas notas para tomar a liderança no final da bateria. Depois de uma sequência de fortes manobras na onda, o brasileiro arrancou a maior nota da final, um 8,50. Mesmo com a pontuação alta, o atleta teve de reverter a desvantagem no somatório. Na altura do meio da prova, Kanoa Igarashi liderava por uma pequena diferença, mas que se manteve até os dez minutos finais.

Em sua última tentativa, Miguel Pupo escolheu a onda certa e correu atrás da nota que precisava. O surfista estava atrás por 5,90 pontos e conseguiu um 6,27 para virar a bateria. Essa foi a segunda prova que o brasileiro venceu no ano. Antes, ele havia conquistado o título de Bells Beach, na Austrália, após bater Yago Dora, o atual campeão mundial.

Além do título inédito da etapa para o surfista, Miguel Pupo também passou Gabriel Medina no ranking da WSL da temporada. O atual campeão de Trestles está com 39.450 pontos, enquanto o rival brasileiro está logo atrás, com 35.410.O ranking da WSL agora tem Yago Dora na liderança, seguido por Leonardo Fioravanti, Ítalo Ferreira, Miguel Pupo e Gabriel Medina.

Com 34 anos, Miguel Pupo já afirmou que este ano é seu "último tiro" para tentar ser campeão da WSL. O brasileiro está em sua 14ª temporada na elite do surfe mundial. Ao vencer Trestles, o atleta chegou a três vitórias em etapas do topo da WSL. A primeira delas veio em 2022, quando Miguel venceu a prova de Teahupo'o, no Taiti, e conquistou seu primeiro título no Championship Tour. Quatro anos depois, o brasileiro voltou a levantar um troféu ao superar Yago Dora na final de Bells Beach, em abril deste ano.