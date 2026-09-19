Miguel Pupo venceu a etapa de TrestlesEmma Sharon/WSL
Miguel Pupo vence etapa de Trestles e ultrapassa Medina na WSL
Atual campeão mundial, Yago Dora assume liderança do ranking, dominado por quatro brasileiros entre os cinco melhores da temporada
Arsenal é superado pelo Brighton e sofre primeira derrota no Inglês
Atual campeão foi derrotado por 3 a 0, neste sábado (19), fora de casa, pela quinta rodada, e perdeu a liderança da competição
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Dembélé exalta companheiro do PSG: 'Melhor jogador do mundo'
Atual vencedor da Bola de Ouro, francês elogia capacidade decisiva de Kvaratskhelia e destaca temporada 'excepcional' do georgiano
Brasil vence a Venezuela e decide vaga olímpica contra a Argentina
Seleção comandada por Bernardinho permanece com 100% de aproveitamento do Campeonato Sul-Americano, que funciona como Pré-Olímpico
Barcelona chega a acordo com Raphinha pela renovação até 2030
Atacante brasileiro tem contrato válido por mais duas temporadas e está próximo de estender sua permanência no clube catalão
Tottenham perde para o Aston Villa e segue na zona de rebaixamento
Equipe londrina chega ao sexto jogo sem vencer e continua com dois pontos no Campeonato Inglês, porém marcou pela primeira vez na competição
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